Türkiye ile Yunanistan’ı savaşın eşiğine getiren ‘’Kardak Krizi’’ sırasında SAT komandolarının Ege Denizi’ndeki “Sızma harekatını’’ yöneten Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Aydan Erol yaşamını yitirdi. Erol’a FETÖ’cü savcının açtığı 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası verilmiş ve 420 gün cezaevinde yatmıştı. Erol, kanser hastalığı nedeniyle cezaevinden tahliye edilmişti. 44 yıl TSK’ya hizmet eden Amirale mahkumiyet dolayısıyla askeri cenaze töreni yapılmayacağı bildirildi.

Erol’un cenazesi bugün Selimiye Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığında toprağa verilecek. 86 yaşındaki Erol 1954 yılında Deniz Lisesine girerek donanmaya katılmış ve 1998’de Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevinden emekli olmuştu.

DÜZMECE İDDİANAME

Koramiral Erol, FETÖ’den tutuklu eski Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili’nin iddianamesini hazırladığı 28 Şubat davasında yargılanmıştı. Erol, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin müebbet hapis cezası kararı vermesi üzerine, 20 Ağustos 2021 tarihinde Silivri Cezaevine sevkedilmişti. Geçirdiği yanak içi kanseri ve yaşı nedeniyle 1 Kasım 2022’de tahliye edildi.

CEZAEVİ ARACIYLA SEVK

Emekli Koramiral Aydan Erol yargılanırken 20 Ağustos 2021 tarihinde Silivri’ye sevkedildiğinde cezaevi aracında böyle görüntülenmişti.

ROTASI CENNET OLSUN

1996’da Kardak Krizini yöneten Erol, 12 kişilik SAT timini sevk ve idare etmişti. SAT komandoları, Kardak adası ve çevresinde konuşlanan Yunan askerlerinin arasından “Sızma Harekatı’’ uygulayıp adaya çıkarak Yunan bayrağını indirip göndere Türk bayrağını çekmişti.

Aydan Erol’un yakın dostu emekli Tümamiral Cem Gürdeniz “420 gün cezaevinde esir tutulan mümtaz bir komutanımızdı. Rotası cennet olsun’’ dedi. CHP Genel Başkan yardımcısı emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu da “Yine bir iyiyi kaybettik…Bahriye’ye büyük katkıları olan komutanımızın aziz ve yiğit ruhu şad olsun’’ açıklaması yaptı.