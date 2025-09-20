Vatani görevini er olarak yapan ve gazi olan askerler ‘’Sabrımız tükendi, adalet istiyoruz’’ diyerek önceki gece Aile Bakanlığı önünde oturma eylemine başladılar. Protez kol ve bacakları ile Bakanlık önüne gelen ve geceyi de burada geçiren gaziler diğer gazilere göre de düşük kalan maaşlarının ve özlük haklarının iyileştirilmesini istediler. ABB Başkanı Mansur Yavaş gazilere sıcak çorba su ve battaniye gönderdi.

Mayına basarak bacağını kaybeden Gazi Atilla Çamkara, protezini göstererek, “Bu vatan için” dedi.

‘VATAN İÇİN BACAĞIMI VERDİM’

Eylemde, 1995 yılında Van’da mayına basarak bacağını kaybeden ve gazi olan Atilla Çamkara da katıldı ve protez bacağını göstererek ‘’Bu vatan için’’ dedi. 150 kişilik gaziler ve yakınları Bakanlık önünde eylemlerine devam edecek. Gaziler üç yıldır tüm makamlara başvurdukları halde adım atılmadığını vurguladılar. Geceyi bakanlık önünde geçiren vatan kahramanlarına akıl almaz bir saygısızlık yapıldı. Gaziler, dertlerini ve maruz kaldıkları çirkin davranışı şöyle anlattı:

Gazilerin geceyi geçirmek için yerleştiği yeşil alanın fıskiyeleri gece açıldı, kahramanlar ıslatıldı.

VİCDAN YARALAYAN MUAMELE

“Mücadelemiz adaletin ve vicdanın mücadelesidir. Anayasa uyarınca devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimlerini, malul ve gazileri korur, onlara toplumda yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. Ancak bize diğer kamu görevlileri gibi Terörle Mücadele Kanunu kapsamında emsal düzenleme yapılmıyor. Kimse bizi insan yerine koymuyor. Aile Bakanlığı görevlileri burayı terk etmemiz için fıskiyeleri açıp bizi ıslattı. Bunca fedakarlıktan sonra bu yapılan çok zorumuza gitti. Ama kararlıyız, mücadele sürecek.”

SORUNLARI GÖRMEZDEN GELİNDİ

Bakanlığın bu paylaşımı gazileri çileden çıkardı

Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Eylül tarihinde gazileri kabul ederek sorunlarını dinledi. Özlük hakları mağduriyetini Bakan’a anlatan gaziler, seslerini duyurduklarını düşünerek bakanlıktan ayrıldı. Sonrasında Bakan’ın sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

GÖKTAŞ’ın paylaşımında gazilerin özlük hakları konusunda tek kelime bile yoktu. Üstelik Terörsüz Türkiye hedefine destek verdikleri ifade ediliyordu. Bu ifadeleri yalanlayarak paylaşıma tepki gösteren gaziler de önceki gün bakanlık önünde eyleme başladı.