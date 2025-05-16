T.C.

KAHRAMANMARAŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN METNİ

Sayı: 2024/66 Esas

Davacı, Durdu KURT ile Davalılar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı ve Kahramanmaraş Maliye Hazinesi arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

20/11/2024 tarihli fen bilirkişisi raporunda; davaya konu taşınmazın, doğu ve kuzeyi yol, batısı Dereli 9474 ada 1 parsel, güneyi Dereli 9474 ada 2 parsel olan taşınmaz ile çevrili olduğu, belirtilmiştir.

Davacı, N*R ve Z*A oğlu 1968 doğumlu 476*640 T.C. kimlik numaralı Durdu KURT taşınmazı1990 yıldan beri kullandığından bahisle kendi adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen ve dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2024/66 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02224456