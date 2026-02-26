Deprem kendini unutturmadı; Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgilere göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Saat 20.17'de meydana gelen depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi. Sarsıntı; Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve çevre illerden hissedildi. AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

