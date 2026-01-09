Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 4.0 büyklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet verilerine göre, deprem 9 Ocak 2026 tarihinde saat 11.17’de meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Onikişubat ilçesi olduğu, yerin 12.36 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Sarsıntının enlem 37.91972 kuzey, boylam 36.6575 doğu koordinatlarında oluştuğu kaydedildi.
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2026-01-09
Saat:11:17:42 TSİ
Enlem:37.91972 N
Boylam:36.6575 E
Derinlik:12.36 km
