Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 4.0 büyklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet verilerine göre, deprem 9 Ocak 2026 tarihinde saat 11.17’de meydana geldi.

Depremin merkez üssünün Onikişubat ilçesi olduğu, yerin 12.36 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Sarsıntının enlem 37.91972 kuzey, boylam 36.6575 doğu koordinatlarında oluştuğu kaydedildi.