Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, inşaat işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Göksun-Andırın yolu Değirmendere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. H.H. yönetimindeki 31 AJY 086 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ KURTARILAMADI

Kazada, Mısır uyruklu iki işçi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan yedi kişi, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.