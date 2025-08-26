Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde mahallede yaşamını yitiren kişinin cenazesine katılmak için mezarlığa giden gruba otomobil çarptı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 4 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 50 AAF 668 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple Saraycık Mahallesi'nde hayatını kaybeden komşuları Metin Altun'u toprağa vermek için Saraycık Mezarlığı'na giden kalabalığın arasına daldı.

Kaza sonucu Rauf Atalay yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı.

Vatandaşlar, otomobil sürücüsüne tepki gösterirken, o sırada bölgeden geçen jandarma trafik ekipleri, olaya müdahale edip sürücüyü uzaklaştırdı.

112 Acil Çağrı Merkezi2ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan baba-oğul oldukları belirtilen 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.