Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda Aras Mersinli’nin (16) gerçekleştirdiği silahlı saldırısında hayatını kaybeden ve otopsi işlemleri Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morgunda otopsileri devam eden 9 kişinin kimlikleri belirlendi. Saldırıda hayatını kaybeden 1 eğitimci ile 8 öğrencinin isimleri şöyle: “Öğretmen Ayla Kara (56), öğrenciler Mustafa Aslan, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılınç, Furkan Sancak Balal (11), Bayram Nabi Şişik (10), Belinay Nur Poyraz (10), Adnan Göktürk Yeşil (11) ve Kerem Erdem Güngör.” YARALILARIN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR Öte yandan saldırıda yaralanan 11 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği 9 kişinin ise tedavilerine ise 5 farklı hastanede devam edildiği bildirildi. Yaralılardan 6’sının yoğun bakımda olduğu 3’ünün durumunun kritik olduğu öğrenildi.

