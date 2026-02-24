Moda dünyasının ışıltılı podyumları ve yüksek harcama alışkanlıkları arasında, 24 yaşındaki Mia McGrath alışılagelmişin dışındaki yaşam tarzıyla dünya gündemine oturdu. Birleşik Krallık’ta moda sektöründe müşteri yöneticisi olarak görev yapan McGrath, 40 yaşında çalışmayı tamamen bırakma hedefiyle uyguladığı ekstrem tasarruf yöntemleri sayesinde şimdiden 90 bin euro, yaklaşık 4 milyon TL biriktirmeyi başardı.

HEDEFİ 40 YAŞINDA 1,2 MİLYON EURO BİRİKTİRMEK

Moda dünyasının harcama kültürünü reddeden genç kadın, kendine milimetrik bir finansal rota çizdi. Finansal bağımsızlık ve erken emeklilik akımı olan FIRE hareketinin temsilcilerinden biri haline gelen McGrath, 40 yaşına gelmeden 1,2 milyon euroluk bir portföye ulaşmayı planlıyor. Hedefi ise bir ev sahibi olmak ve kalan ömrünü yatırımlarından gelen gelirle sürdürmek.

GÜNLÜK 0,60 EURO’LUK KAHVALTI

McGrath’in bu devasa birikime ulaşırken uyguladığı disiplin, sabah kahvaltısında başlıyor. Her sabah kendi hazırladığı, maliyeti yalnızca 0,60 euro olan yumurta ve ekmek öğünüyle yetinen genç yöneticinin yaşam tarzı şu katı kurallar üzerine kurulu:

Dışarıdan yemek siparişi vermiyor, kahvesini evde hazırlıyor ve her zaman yanında matara taşıyor. Kira ve fatura giderlerinden tasarruf etmek için ailesiyle birlikte yaşamaya devam ediyor.

Kozmetik ürünlerinde en ucuz seçeneklere yönelirken, kıyafetlerini sadece ikinci el mağazalarından alıyor.

Ücretli ulaşım araçları yerine her fırsatta yürümeyi tercih ediyor.

"ERKEN EMEKLİLİK FEDAKARLIK GETİRİR"

Tasarruf ipuçlarını TikTok üzerinden binlerce takipçisiyle paylaşan McGrath, felsefesini şu sözlerle özetledi: "Erken emeklilik ve konforlu bir gelecek, bugün yapılacak büyük fedakarlıklar gerektirir."

Gelirinin %50 ile %70’ini düzenli olarak biriktirdiğini belirten McGrath, finansal okuryazarlığı kendi çabalarıyla öğrendiğini ifade etti. Genç kadın, bileşik faiz ve doğru yatırım araçlarını kullanarak 15 yıl içinde milyonluk hedefine ulaşacağına inanıyor.