European Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında, 40 yaş ve üzerindeki 31 bin 44 kişinin sağlık ve beslenme verileri incelendi. Katılımcıların günün hangi saatlerinde yemek yediğini ve sağlık durumlarını değerlendiren araştırmacılar, yalnızca tüketilen gıdaların değil, öğün saatlerinin de uzun ve sağlıklı bir yaşam açısından önemli olabileceğini ortaya koydu.

EN DÜŞÜK RİSK SABAH 07.00 İLE 08.00 ARASINDA

Araştırmada, kahvaltısını sabah 07.00 ile 08.00 arasında yapan kişiler referans alındı. Bu kişilerle karşılaştırıldığında günün ilk öğününü daha geç saatlerde tüketenlerde ölüm riskinin kademeli olarak yükseldiği görüldü.

Araştırmanın sonuçlarına göre;

- 08.00-10.00 arasında kahvaltı yapanlarda ölüm riski yüzde 10,

- 10.00-12.00 arasında kahvaltı yapanlarda yüzde 19,

- 12.00'den sonra ilk öğününü tüketenlerde ise yüzde 29 daha yüksek bulundu.

Günün ilk öğününü öğleden sonraya bırakanlarda kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölüm riskinin de yüzde 46 daha yüksek olduğu belirlendi. Bu gruptaki kişilerin 50 yaşından itibaren beklenen yaşam süresinin ortalama 2,46 yıl daha kısa olduğu hesaplandı.

AKŞAM YEMEĞİNİN SAATİ DE ÖNEMLİ

Araştırmacılar, günün son öğününün tüketildiği saati de inceledi. En düşük ölüm riski akşam saat 20.00 civarında son öğününü tüketenlerde görülürken gece yarısından sonra yemek yiyenlerde ölüm riskinin yüzde 27 daha yüksek olduğu saptandı.

Araştırmanın kıdemli yazarı beslenme bilimci Zhilei Shan, geç saatlerde yemek yemenin vücudun biyolojik saatini bozabileceğini, kan şekeri ve yağ metabolizmasını olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Öğün saatleri ile yaşam süresi arasında doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi henüz kanıtlanmış olmasa da araştırmacılar, kahvaltının çok geç saatlere bırakılmamasını, gece geç saatlerde yemek yeme alışkanlığından kaçınılmasını ve düzenli bir uyku programının benimsenmesini öneriyor.