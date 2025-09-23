ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Middletown bölgesinde bir Starbucks çalışanı, müşteriye verdiği kahve bardağının üzerine yazdığı mesaj nedeniyle işten kovuldu.

Autumn Perkins isimli kadın, Kroger süpermarket zinciri içerisinde faaliyet gösteren Starbucks’tan aldığı kahvede dikkat çekici bir notla karşılaştı. Bardakta, barista tarafından yazıldığı belirtilen “Irkçıların en sevdiği içecek” ifadesi yer aldı.

Mesajı gören Perkins, durumu işletme müdürüne iletti. Olayın ardından Starbucks yönetimi, ilgili çalışanın işine son verdi.

OLAYI BU SÖZLERLE ANLATTI

Perkins, yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada, “İnsanlar bu tür saçmalıkları bırakmalı. Eğer böyle bir şey yapıyorlarsa, kovulmalarını doğru buluyorum. Her hareketin bir karşılığı olacaktır. Her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz ama birbirimize saygı duymalıyız” ifadelerini kullandı.