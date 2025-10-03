Milyonlarca Amerikalının evlerinden eksik olmadığı kahve devi Maxwell House 133 yıl sonra şaşırtan bir karar aldı. Değişen ekonomik koşullara dikkat çekmek amacıyla tarihinde ilk kez adını geçici olarak değiştiren kahve markası, yeni pazarlama kampanyasıyla raflarda "Maxwell Apartment" ismiyle yer alacak.

133 YIL SONRA İSMİNİ DEĞİŞTİ

Kraft Heinz bünyesindeki marka, Amerikalıların üçte birinin ev satın almak yerine kiralamayı tercih etmesine gönderme yapan kahve devi bir süre bu isimle satışa sunulacak. İnternet sitelerinden yayınladıkları basın bülteninde şu ifadelere yer verildi:

"Değerin her zamankinden önemli olduğu bir dönemde, Amerikalılar günlük yaşamlarının her alanında —yaşadıkları yerler de dahil— değer arıyor" ifadelerine yer verildi.

Şirket, isim değişikliğinin yalnızca pazarlama kampanyasına özel olduğunu ve ürünlerin "aynı kaliteli içerik, aroma ve lezzeti" koruyacağını duyurdu. Yeni ambalajda yer alan kahvenin, "sevilen Maxwell House Original Roast Ground Coffee’nin aynısı" olduğu, tek farkın kiracılara özel bir tema taşıdığı vurgulandı.

YENİ İSMİ 'ULUSAL KAHVE GÜNÜ' TANITTILAR

Maxwell Apartment markalı sınırlı sayıdaki özel kutular, 29 Eylül Ulusal Kahve Gününde piyasaya çıktı. Kampanya kapsamında müşterilere, kahvelerini 12 aylık bir “kiralama” sistemiyle satın alma imkânı sunuluyor. Böylece tüketiciler hem bir yıllık kahve stoklarını yapabiliyor hem de tasarruf sağlayabiliyor.

Kampanya, kahve fiyatlarının rekor seviyelere yaklaştığı bir dönemde başlatıldı. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun yayımladığı son Tüketici Fiyat Endeksi verilerine göre, Ağustos ayında kahve fiyatları yıllık bazda %20,9, aylık bazda ise %3,9 arttı. Bu oran, 2011 Temmuz’undan bu yana en yüksek yıllık artış olarak kayda geçti. Artışın nedenleri arasında küresel üretimde yaşanan zorluklar ve gümrük vergilerinin etkisi bulunuyor.