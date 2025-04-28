Uzmanlar, sabah 9:30 ile 11:30 arasının kahve tüketimi için en uygun zaman olduğunu söylüyor. Çünkü bu saatlerde vücuttaki kortizol (stres hormonu) dengelenmeye başlıyor. Erken saatlerde kahve içmek ise kortizol seviyelerini yapay olarak yükselterek uzun vadede olumsuz etkilere yol açabiliyor.
Öğleden Sonra Kahve Neden Zararlı?
Öğleden sonra 15:00’ten sonra içilen kahveler, uyku döngüsünü geciktiriyor ve gece uykusuzluk problemlerine sebep olabiliyor. Özellikle kafein metabolizması yavaş olan bireylerde, geç saatte kahve tüketimi kaliteli uyku ihtimalini ciddi şekilde azaltıyor.
Kimler Dikkat Etmeli?
Uyku sorunu yaşayanlar
Stres ve anksiyete problemleri olanlar
Gece çalışan bireyler bu zaman dilimlerine özellikle dikkat etmeli.
Sonuç: Zamanlama Her Şey!
Kahve, doğru zamanda tüketildiğinde verimliliğinizi artırabilir, ancak yanlış zamanda içilirse tam tersi etki yapabilir. Kahveseverler için altın kural: Sabah kahvesi evet, akşam kahvesi hayır!