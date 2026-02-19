İngiltere’nin Nottingham kentinde yaşayan 29 yaşındaki Sophie Downing, Noel hediyesi olarak aldığı 10 sterlinlik kahve kartını kullanmak isterken dijital sistemdeki bir hata nedeniyle astronomik bir bakiyeyle karşılaştı. 200 Degrees Coffee isimli zincirin Flying Horse Walk şubesine giden Downing, ödeme sırasında kartında 63 katrilyon sterlin bakiye olduğunu gördü.

HATA KÜRESEL EKONOMİYİ BİLE AŞIYOR

Ödeme ekranında beliren rakam, 63’ün yanındaki 15 sıfırdan oluşuyor. Bu miktar, teorik olarak dünyanın en zengin isimlerinin servetlerini ve küresel gayrisafi hasılayı defalarca geride bırakıyor. Ancak teknik hata sonucu oluşan bu bakiye, sadece ilgili kahve zinciri bünyesindeki şubelerde geçerli bir bakiye olarak sisteme yansıdı.

BARKOD OKUMA HATASINDAN KAYNAKLANMIŞ

Kendi güzellik salonunu işleten girişimci Sophie Downing, durumun bir barkod okuma hatasından kaynaklanmış olabileceğini ifade ederek, hatayı kötüye kullanma niyetinde olmadığını belirtti. Downing, olayın ardından kartı tekrar denediğinde aynı bakiyenin sistemde görünmeye devam ettiğini kaydetti.