Boğaziçi Üniversitesi’nin Kayyum Rektörü Naci İnci’nin yıldırma icraatları sürüyor. 5 yıldır kendisine karşı sürdürülen nöbete engel olmak ve akademisyenleri yıldırmak için türlü yolu deneyen kayyum rektör, nöbet alanına gübre bile döktürmüştü. Kayyum İnci, kampüs içinde özel işletmeye kiralanmış kafe alanında öğrencilere ücretsiz kahve dağıtan Prof. Dr. Tuna Tuğcu’ya soruşturma açtı.

‘İŞLETMEYİ ENGELLEDİ’

Gerekçe olarak ise “Kafe alanında izinsiz olarak kahve dağıtımı yaparak, kafenin işlemesini ve çalışmasını engellediği ve özel işletmeye kiralanmış alanın bir kısmını işletmenin izni olmadan kendi amaçları doğrultusunda kullanması” gösterildi. Öğretim üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu soruşturmaya, “Ne yapsaydım? Kendileri gibi 21/b ile ‘davet usulüyle ihale’ yapıp yandaş birilerine para mı verseydim? Suçum öğrencilere kahve ikram etmek...Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var’ demişler ama Naci İnci bana soruşturma açtı” dedi.