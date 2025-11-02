Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde av tüfeğiyle dehşet saçan ve olayın ardından adliyeye giderek tanıdığı bir polise teslim olan O.Ö, daha sonra jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Çaycuma Adliyesi'ne sevk edilen O.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

'FUHUŞ ÇETESİ' İDDİASI

Bu arada jandarmadaki Özcan'ın ifadesinde öldürdüğü 2 kişinin fuhuş çetesi kurduğunu öne sürdüğü bu yüzden vurduğunu söylediği belirtildi.

TÜFEĞİ AYNI GÜN SATIN ALMIŞ

Cinayet şüphelisi Okan Özcan'ın olayda kullandığı av tüfeğini aynı gün internetten 10 bin lira karşılığında satın aldığı tespit edildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPMIŞ

Sosyal medya hesabından kahvehane baskınından sonra paylaşım yapan Okan Özcan'ın “Fuhuş çetesi kurmuşlar, milleti hipnoz edip, tecavüz edip sattılar. MİT'e de yazdım" paylaşımı yaptığı görüldü.

OLAY

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Coburlar köyünde av tüfeğiyle kahvehaneye gelen O.Ö. (32) rastgele ateş etmiş, saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan kahvehane sahibi Kasım Özcan (59), Aydın Özbakış (37), Gökhan G. (39) ve Hüseyin G. (67) yaralanmıştı.

Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özcan ve Özbakış, kurtarılamamıştı. Gökhan G. ve Hüseyin G. ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Aracıyla olay yerinden uzaklaşan ve bir süre sonra Çaycuma Adliyesi'ne giderek tanıdığı bir polise teslim olan O.Ö'nün, psikolojik sorunları nedeniyle polislikten malulen emekli edildiği, daha önce anne ve babasına fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle de hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilmişti.