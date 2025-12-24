Ünlü dermatoloji uzmanı Doç. Dr. Masaoki Kawasumi, kafein ile güneş ışığı arasındaki etkileşime dikkat çekerek cilt sağlığına dair dikkat çekici bilgiler paylaştı. Kaw'ye göre kafeinin gerçek etkisi, güneş ışığıyla aynı anda devreye girdiğinde ortaya çıkıyor.

Uluslararası alanda deri kanseri çalışmalarıyla tanınan Amerikan Fotobiyoloji Derneği Genel Sekreteri ve Ohio Üniversitesi Dermatoloji Bölümü öğretim üyesi olan Doç. Dr. Kawasumi, uzun yıllardır kafein tüketiminin kanser riski üzerindeki etkilerini araştırıyor. Uzman isme göre kafein, özellikle güneş ışığına maruz kalındığında deri kanserine karşı güçlü bir savunma mekanizması oluşturabiliyor.

KAHVEYİ DOĞRU ZAMANDA TÜKETMEK ÖNEMLİ

Kahvenin yalnızca keyif veren bir içecek olmadığını vurgulayan Kawasumi, zamanlamanın belirleyici rol oynadığını ifade ediyor. Uzman doktora göre güneş altında kahve tüketimi, kafeinin koruyucu etkisini artırıyor. Yapılan hayvan deneylerinde, her bir fincan kahvenin deri kanseri riskini yaklaşık yüzde 5 oranında azalttığının gözlemlendiğini belirtiyor.

YEŞİL ÇAYIN ÖNEMİ

Deri kanseri üzerinde beslenme alışkanlıklarının etkisi olduğunu aktaran ve yıllardır bunu incelediğini söyleyen Kawasumi, ilk olarak yeşil çay üzerinde yoğunlaştıklarını ifade etti. Yeşil çayın yüksek kafein içeriği sayesinde deneysel çalışmalarda deri kanserine karşı belirgin bir koruma sağladığını tespit ettiklerini dile getirdi. Elde edilen bulguların ardından kafeinin kanser gelişimini engelleyen moleküller ve proteinler içerdiğini fark ettiğini ekledi.

KAFEİN GÜNEŞLE BERABER AKTİVE OLUYOR

Kafein vücuda alındıktan sonra tüm dokulara yayılabiliyor. Kawasumi'ye göre, güneş ışığı ciltle temas ettiğinde kafein aktif hale geliyor ve kanseri baskılayan proteinleri harekete geçiriyor. Bu nedenle, kafeinin özellikle güneşe maruz kalınan anlarda daha etkili olduğu vurguladı. Bunun özellikle sahil ya da açık alanlarda güneş altındayken yapılmasının daha faydalı olduğunu ifade ediyor.

DERİ KANSERİYLE SINIRLI DEĞİL

Kafeinin etkisinin yalnızca deri kanseriyle sınırlı kalmadığını belirten Kawasumi, karaciğer, rahim, ağız ve yutak gibi farklı kanser türlerinde de koruyucu etkiler gözlemlendiğini belirtti. Fakat, kahve ve kafein tüketimini artırmadan önce mutlaka doktora danışılması gerektiğinin altını çizdi.

KAFEİN SADECE BİR İÇECEK DEĞİL

Kafeinin yalnızca bir içecek değil aynı amanda hap ya da merhem şeklinde de deri kanserine karşı etkili. Kawasumi, bu maddenin güçlü bir antioksidan olarak serbest radikalleri etkisiz hale getirdiğini belirtti. Uzman doktora göre en dikkat çekici sonuçlar ise yine güneş altında elde ediliyor. Bu koşullarda kafein, cilt üzerinde adeta doğal bir güneş koruyucu gibi işlev görüyor.

Uzmanlar, bu tür bulguların güneşten korunma önlemlerinin yerini almadığını, ancak doğru bilgilendirme ve bilinçli tüketimle cilt sağlığına katkı sağlayabileceğini hatırlattı.