Türkiye'de ilk kez 2017 yılında Artvin ve İstanbul'da görülen istilacı kahverengi kokarca böceği, bu kez Sakarya'nın Ferizli ve Kaynarca ilçelerinde ciddi bir şekilde etkisini göstermeye başladı. Son günlerde bazı mahallelerde evlerin içini ve dış cephesini saran böcekler, vatandaşları endişelendirdi.

17 İLDE BULUNUYOR

Anavatanı Çin, Japonya ve Tayvan olan kahverengi kokarca böceği, önce Amerika kıtasına, ardından Avrupa'nın neredeyse tamamına yayıldı. Türkiye’de ise ilk olarak 2017’de görüldü ve şu anda en az 17 ilde varlığını sürdürüyor. Tarım ürünlerine verdiği zarar nedeniyle ciddi bir tehdit oluşturan bu böcek, özellikle fındık, mısır ve meyve ağaçları için büyük risk taşıyor.

SAKARYA'DA MAHALLE ALARMDA

Ferizli ve Kaynarca ilçelerinde son günlerde artan kokarca vakaları, özellikle evlerde, okullarda ve duvarlarda yoğun şekilde görülmeye başlaması ile vatandaşların dikkatini çekti. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kışlamaya hazırlanan böceklerin, kapalı alanlara yöneldiği belirtiliyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, böceklerin hem kötü kokusundan hem de sayılarının hızla artmasından şikâyetçi. Pencerelerden içeri giren ve duvarlara kümelenen kokarca böcekleri nedeniyle bazı evlerde yaşam zor hale geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın önlem olarak ekosisteme kazandırdığı samuray arıcığı, kahverengi kokarcanın yumurtalarını yok ederek popülasyonun azalmasına katkı sağlamayı hedefliyordu. Ancak uzmanlara göre, bu biyolojik mücadele henüz istenilen düzeyde etkili olmadı.

NEDEN TEHLİKELİ?

Kahverengi kokarca böceği saldığı yoğun koku ile çevresindeki aynı türleri de çekiyor.

Tarım ürünlerinde verim ve kalite kaybına neden oluyor. Evlerin içine girerek yaşam alanlarını olumsuz etkiliyor. Mücadelesi zor, ilaçlara dirençli olabiliyor.

KAPI VE PENCERELERE DİKKAT

Uzmanlar, özellikle bu dönemde vatandaşların pencereleri sineklikle koruması, çatlak ve boşlukların kapatılması, böceklerin fiziksel olarak uzaklaştırılması konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.