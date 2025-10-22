İngiltere'nin başkenti Londra'da hayatını sürdüren Burcu Yeşilyurt'un yaşadığı olay hem kendisini şaşırttı hem de 9 bin lirasından etti. Yeşilyurt elinde kahvesiyle otobüs durağında beklediği sırada otobüsün geldiğini görünce elindeki kahveyi kanalizasyona boşalttı. Genç kadının yanına gelen 3 görevlinin uyarısıyla şaşıran Yeşilyurt, görevlilerin kestiği cezayı görünce durumu anladı.

"OTOBÜSÜ KAÇIRMAMAK İÇİN DÖKTÜM"

O anları anlatan Yeşilyurt, yaşadıklarını “şok edici ve adaletsiz” olarak nitelendirdi. Yeşilyurt, “Otobüsümün yaklaştığını fark ettim, kupamda kalan çok az miktardaki kahveyi döktüm. Üç görevli birden peşimden gelip beni durdurdu. Önce otobüsle ilgili bir sorun sandım. Sıvı bir maddeyi dökmenin yasadışı olduğunu bilmiyordum. Ceza çok ağır ve tamamen orantısız.” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt, olayın ardından büyük bir tedirginlik yaşadığını belirterek, “Zabıtalarla karşılaşmak oldukça ürkütücüydü. İşe giderken elim ayağım titredi” dedi. Henüz cezayı ödemediğini söyleyen Yeşilyurt, belediyeye resmi şikayette bulundu.

"UYARI LEVHASI YOKTU"

Olayın ardından, özellikle otobüs durakları ve çöp kutularına daha açık uyarı levhaları yerleştirilmesi çağrısı yapan Yeşilyurt, benzer durumların yaşanmaması için belediyelerin vatandaşları daha net bilgilendirmesi gerektiğini söyledi.

BELEDİYE: PROFESYONEL DAVRANDIK

Richmond Belediyesi ise olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, zabıta ekiplerinin “profesyonel ve tarafsız davrandığını” savundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Belediyenin açıklamasındaa “Görüntüler incelendiğinde memurların durumu hassasiyetle ele aldığı görülmektedir. Richmond’un su yollarını korumak ve sokaklarımızı temiz tutmak için kararlıyız. Yaptırımlar yalnızca gerektiğinde uygulanır.” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de çevre koruma uygulamaları uzun süredir tartışma konusu. 1990 tarihli Çevre Koruma Yasası’nın 33. maddesi, atıkların kara veya su kirliliğine yol açacak biçimde boşaltılmasını suç sayıyor. Bu kapsamda, sıvı maddelerin rastgele dökülmesi dahi “çevreye zarar verme” olarak değerlendirilebiliyor.