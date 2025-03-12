Kahve hepimizin vazgeçilmez içeceklerinden biridir ve dünya genelinde birçok kişi kahvesini sütle içmeyi tercih etse de, uzmanlar bu alışkanlıktan kaçınılması gerektiğine dair bir açıklamada bulundu.

Kahvenin içine ekleyeceğiniz süt kalori miktarını artırırken, kahvenin doğal antioksidan etkisini azaltabilir. Antioksidanlar ise vücudun hastalıklara karşı korunmasına yardımcı olan önemli bileşiklerden biri olarak öne çıkıyor. Sade kahve hücrelerin daha hızlı bir şekilde onarılmasına ve hasarlı hücrelerin vücuttan atılmasına yardımcı olurken, süt eklemek bu sağlık yararlarını sınırlayabilir.

Sade kahve kalp sağlığı üzerinde de olumlu etkilere sahiptir ve düzenli olarak içildiğinde bazı kalp hastalıklarına yakalanma riski daha düşüktür. Öte yandan karaciğer sağlığını desteklerken, bazı hastalıkların riskini azaltır. Kilo verme konusunda da fayda sağlar.

Uzmanlar geleneksel süt yerine daha sağlıklı alternatifleri tercih etmenizi önerirken, yağsız süt veya bitkisel sütler, tam yağlı sütten daha sağlıklı bir seçenek olabilir. Aynı zamanda kahvenize şeker eklerken dikkatli olmalısınız çünkü şeker, kahvenin sağlığa faydalı özelliklerini zayıflatabilir.