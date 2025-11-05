Miss Universe Asya ve Okyanusya Başkan Yardımcısı Nawat Itsaragrisil, Meksika güzeli Melissa Flores Bosch'u gün içindeki bir sponsorluk çekimine katılmadığı için kameralar önünde adeta azarladı.

YARIŞMACIYA "APTAL" DEDİ ORTALIK KARIŞTI

Bosch, bu şekilde herkesin içinde azarlanmak istemediğini belirtince, Nawat mikrofonu alarak yarışmacıya "aptal" dedi. Ardından güvenlik görevlilerine "Onu dışarı çıkarın" talimatı verdi.

Bosch salonu terk ederken, birçok yarışmacı ayağa kalkarak olayı protesto etmek istedi.

Nawat, "Durun! Oturun!" diye bağırarak gerilimi kontrol etmeye çalıştı ancak salon kısa sürede karıştı.

Melissa Flores Bosch

'KAİNATIN EN GÜZEL KADINI' İSYAN ETTİ

Olayın ardından yarışmanın son galibi olarak "Kainatın En Güzel Kadını" unvanını taşıyan Victoria Theilvig de ayağa kalkarak salonu terk etti. Theilvig'in sözleri sosyal medyada viral oldu:

"Bu bir kadın hakları meselesi. Başka bir kadını herkesin içinde aşağılamak kabul edilemez. Herkese saygımız var ama böyle davranışlar doğru değil. Montumu alıyorum ve gidiyorum."

Victoria Theilvig

"YARIŞMA TARİHİNİN EN CESUR ANI"

O anların görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Theilvig'in bu tavrı, takipçileri tarafından "Miss Universe tarihinin en cesur anı" olarak nitelendirildi.

Theilvig'in protestosu, birçok kadın hakları savunucusu ve eski yarışmacı tarafından "onurlu bir duruş" olarak alkışlandı.

Ancak bazıları, Danimarkalı güzeli "resmî bir etkinliği sabote etmekle" suçladı.

Bazı Taylandlı takipçiler ise Nawat'ın sözlerinin "yanlış çevrildiğini veya bağlamından koparıldığını" savundu.

MİSS UNİVERSE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Yarışmayı organize eden JKN Global Group (Tayland merkezli Miss Universe sahibi şirket), tartışmanın ardından şu açıklamayı yaptı:

"Tüm etkinlikler planlandığı şekilde devam edecek. Miss Universe mirasının temelini oluşturan çeşitlilik, güçlenme ve kapsayıcılık değerlerini korumayı sürdürüyoruz."

Theilvig ise olaydan sonra sosyal medya hesabından Melissa Bosch ile sahnede çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı:

"Kendini savunmak her zaman kolay değildir ama en önemli saygı ve güç göstergesidir. Değerini bilmek, sınır koymak ve kimsenin seni susturmasına izin vermemektir. Artık yeter, sesimiz duyulacak!"

TORPİL İDDİALARI GÜNDEMDE

Bangkok'taki olay, organizasyona yönelik eleştirileri yeniden alevlendirdi. Son dönemde yarışma, "şeffaflık eksikliği" ve "yarışmacılara kötü muamele" iddialarıyla gündemdeydi.

Ayrıca, son Miss Universe kazananı Lina Luaces'in ünlü şarkıcı Gloria Estefan'ın yeğeni olması da "torpil ve bağlantı" tartışmalarını tetiklemişti.