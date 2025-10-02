Yakın tarihli bir klinik çalışmada, sabah kahvaltısında 50 gram ceviz tüketen genç yetişkinlerin gün boyunca daha iyi hafıza ve daha hızlı tepki süreleri gösterdiği tespit edildi. Başka bir analizde ise, kalorisi kısıtlanmış diyetlere kuruyemiş ekleyen bireylerin, kuruyemiş tüketmeyenlere kıyasla daha fazla kilo verdikleri görüldü.

Kuruyemişlerin yıllardır diyabet, kalp hastalıkları, depresyon, doğurganlık ve yaşla birlikte azalan beyin fonksiyonlarıyla ilgili olumlu etkileri bilimsel olarak gösterildi. Buna rağmen, hâlâ birçok kişi yüksek kalori nedeniyle kuruyemiş tüketmeye temkinli yaklaşıyor. Oysa uzmanlar bunun tam tersi olduğunu savunuyor.

Daily Mail'in haberine göre; beslenme uzmanı Grace Kingswell, “Kuruyemişler son derece besleyicidir, ancak içerdikleri her kalori vücut tarafından kullanılmaz” diyerek, özellikle badem ve cevizdeki yağların yaklaşık beşte birinin bağırsaklardan emilmeden atıldığını ifade ediyor. Ayrıca bu besinlerin içerdiği protein, lif ve sağlıklı yağlar hem kan şekerini dengeliyor hem de tokluk hissi sağlayarak aşırı yeme riskini azaltıyor.

Günde yaklaşık 30 gramlık, yani bir avuçluk kuruyemiş tüketiminin, kilo kontrolünü desteklediği gösteriliyor. Bunun ötesinde, kuruyemişler bağışıklık, sindirim ve üreme sağlığı gibi pek çok sistem üzerinde de olumlu etkiye sahip.

Ceviz, omega-3 yağ asitleri, protein ve polifenol açısından zengin olup, bilişsel işlevleri artırıyor. Reading Üniversitesi’nin çalışmasında, tek bir ceviz servisi bile zihinsel performansta fark yaratmış. Brezilya ceviziyse sadece üç tanesiyle günlük selenyum ihtiyacını karşılayarak tiroid sağlığını destekliyor. Ancak fazla tüketimi toksik etki yaratabileceği için dikkatli olunmalı.

Badem, içerdiği yüksek lif oranıyla bağırsak sağlığına katkı sağlarken, E vitamini açısından da güçlü bir kaynak. Bu vitamin kalp hastalıkları ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkiler gösterebiliyor.

Kuruyemiş ezmeleri de popülerliğini artırsa da dikkatli seçilmesi gereken ürünler arasında. Pek çok ürün, palm yağı ve şeker içerdiğinden sağlıklı alternatifler yerine geçemiyor. Kingswell, “%100 kuruyemişten yapılan ve sadece bir tutam tuz içeren ürünler tercih edilmeli,” diyerek tüketicileri uyarıyor.

Kuruyemişler, tek başına atıştırmalık olmanın ötesinde, diğer besinlerle birlikte tüketildiğinde besin emilimini artırabiliyor. Örneğin, meyvelerle birlikte tüketildiğinde demir emilimi artarken, yoğurt üzerine serpiştirildiğinde amino asit çeşitliliği sayesinde protein dengesi sağlanabiliyor.

Sonuç olarak, uzmanlar, kuruyemişlerin sağlıklı bir yaşam tarzının vazgeçilmez bir parçası olduğunu ve özellikle kan şekeri kontrolü, bağışıklık sistemi ve beyin sağlığı açısından değerli bir besin grubu sunduğunu vurguluyor.