Geçen yıl İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve serbest bırakılan Kalben, bu kez yeni tarzıyla adından söz ettirdi.
'Sadece', 'Yara', 'Haydi Söyle', 'Perişanım' ve 'Saçlar' gibi şarkılarıyla tanınan Kalben, uzun bir aranın ardından 'Kandırma' adlı yeni şarkısıyla geri dönmeye hazırlanıyor.
8 Ağustos'ta yeni şarkısını yayınlayacak Kalben, Instagram hesabından paylaştığı yeni majıyla görenleri şaşırttı.
"TANIYAMADIK"
Kalben'in sosyal medyada yeni imajı gündem oldu. “Tanıyamadık”, “Bambaşka biri olmuş” gibi yorumlar yapıldı.