KALKER OCAĞI AÇILACAKTI

İzmir’in Yamanlar Dağı üzerindeki doğa harikası Karagöl Tabiat Parkı, S.K.Y. Petrol Madencilik şirketi tarafından ısrarla talan edilmek isteniyordu. Şirket, park çevresinde ‘Kalker (kire çtaşı) Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi’ açmak için başvuru yaptı.

7. KEZ BAŞVURU YAPILDI

Daha önce proje için verilen ‘ÇED gerekli değil’ kararları mahkeme tarafından iki kez iptal edildi. Ancak şirket yılmadı ve 7. kez ÇED süreci başlattı. SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği haber sonrası, Çevre Bakanlığı ÇED sürecini iptal etti.

İzmir’in nadide stres atma noktasını katletme girişimi dün gazetemizde böyle yer aldı.

TELAFİSİ OLMAYAN ZARAR

Bakanlık, projenin daha önce mahkeme kararlarıyla iptal edildiğini hatırlattı. Yapılan açıklamada, iptal gerekçelerinin dikkate alınmadığı ve projenin telafisi mümkün olmayan çevresel etkilere yol açabileceği ifadelerine yer verildi.