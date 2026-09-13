Kalp damar hastalıkları, bütün ölümlerin 1/3’ünü oluşturuyor. Çok yaygın ölüm nedeni olan bu hastalığın risk faktörlerinin tanınmasının hayati önemde olduğunu belirten Prof. Erk, “Kalp damar hastalıkları önlenebilen hastalıklardır. Risk faktörleri başlıca iki bölümde değerlendirilir” vurgusu yaparak konuyla ilgili şunları anlattı:

Prof. Dr. Osman Erk

Değiştirilemez risk faktörleri

- Aile Öyküsü: 1 . derece akrabalarında kalp damar hastalığı olanlarda risk yüksektir.

- Yaş: İleri yaşla birlikte kalp damar hastalığı riski giderek artar.

- Cinsiyet: Kalp hastalıkları erkeklerde kadınlara göre daha erken yaşlarda ortaya çıkar. Menopozdan sonra kadınlarda da risk artar ve hemen hemen eşitlenir.

Değiştirilebilir risk faktörleri

- Sigara: Kalp damar hastalığı riskini iki kat arttırır.

- Hipertansiyon: Kan basıncının 120/80 mmHg’den yüksek olması ve antihipertansif ilaç kullanıyor olmak risk faktörüdür.

- Şeker Hastalığı: Şeker hastalarının yarısından fazlasında kalp hastalığı görülür.

- Fizik Egzersiz Azlığı: Egzersizin süresi ve sıklığı arttıkça yararı da artar.

- Alkol: Aşırı alkol hipertansiyon ve kalp yetersizliğine neden olur, bu nedenle risk faktörüdür.

- Obezite: Kalp damar hastalığı ve felç riskini arttırır. Kiloya dikkat etmek gerekir.

- Stres: Sabırsız, saldırgan, yarışmacı kişilerde risk fazladır.

KALP SAĞLIĞI

Değerlerinizi takip edin

Tansiyon, kan şekeri, LDL kolesterol, trigliserid ve kilo gibi temel sağlık göstergelerinizi bilin. Düzenli olarak yıllık sağlık kontrollerinizi yaptırın. Kalp kontrollerinin düzenli olarak yapılması hastalıkların erken tanınması ve tedavisinde önemlidir. Kalp ve ilişkili yüksek tansiyon, ve diyabet gibi hastalıklarda verilen tedavi planına uyum sağlamak, ilaçları düzenli kullanmak ve hastalığın önemsenmesi hayat kurtarır.

Bel ölçünüze dikkat edin!

Yağların karın çevresinde toplanmasının özellikle kalp-damar hastalığı riskini arttırdığını ve bel çevresinin kadınlarda 88, erkeklerde 102 santimi geçmemesi gerektiğini bilin. Dolayısıyla fazla kilolarınızdan kurtulmaya çalışın. Ancak yavaş ve istikrarlı kilo vermenin daha sağlıklı ve kalıcı olduğunu unutmayın. Kilo kaybı sağlıklı bir yaşamın ilk adımlarından biridir. Kan basıncını, kan şekerini, kan yağlarını ve dolayısıyla erken ölüm riskini azaltır.

Nasıl korunalım?

Sigara içmemek, ideal kiloya sahip olmak, haftada 3.5 saat fizik egzersiz yapmak ve taze, temiz, mevsiminde, yerel olarak üretilmiş, mümkünse organik, rengarenk, kaliteli bitkisel ağırlıklı bir beslenme tarzı kalp damar hastalıklarını büyük ölçüde önler. Rafine karbonhidrat, şeker, unlu gıdalar, işlenmiş gıdalar, kolalı içecekler, tatlandırıcı ve mısır şurubu içeren gıdalardan kesinlikle uzak durulmalıdır.