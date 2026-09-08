Cem Yılmaz’ın geçirdiği kalp krizi sonrası, sosyal medyada kulak memesindeki çapraz çizgi olarak tanımlanan ‘Frank işareti’nin kalp damar hastalıklarına işaret edebileceği iddiaları hızla yayıldı…

Bunun üzerine sosyal medyada insanlar aynanın karşısına geçip kulaklarına bakmaya, fotoğraf çekip birbirine ya da doktorlarına göndermeye başladı…

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, akıllarda soru işaretlerine neden olan bu konuya son noktayı koydu ve ‘’Dünyada hiçbir kardiyoloji kılavuzu risk tanımlamasına kulak memesindeki kıvrımları katmaz. Aynada kulak memenize bakmak yerine asıl uyarıcı olan belirleyicileri gözden kaçırmayın’’ dedi ve şu bilgileri paylaştı:

Prof. Dr. Bingür Sönmez

Frank işareti nedir?



1973 yılında Sanders Frank adında bir hekim, kulak kanalının yanından başlayıp memenin arka alt kenarına doğru, kırk beş derecelik bir açıyla inen bir çizgi tanımlıyor ve bu çizginin koroner kalp hastalığının işaret olduğunu iddia ediyor.

Aile öyküsü

- Babada 50, annede 60 yaşından önce kalp hastalığı varsa risk gurubundasınız. 50 yaşından sonra ileri bir tetkik olarak bilgisayarlı koroner anjiografi yaptırın.

Genellikle ilerleyen yaşla ilişkilidir

Yüzde bulunan kırışıklıklar gibi kulak memesinde de dolgu maddesinin azalmasına bağlı olarak bulunan kıvrımlar yaşla birlikte artar. Bu durum ileri yaşlarda uyku pozisyonuyla da ilgili olabilir. Yetmiş yaşındaki bir insanın kulak memesindeki kıvrım 40 yaşındaki bir insanın kulağındaki kıvrımlardan elbette daha fazla olacaktır. Bunun nedeni koroner kalp hastalığı değil ilerleyen yaştır.

Sigara

- Kalp damar hastalıklarının önemli nedenlerinden biridir. Bırakıldığı gün risk düşmeye başlar. Ancak bir yıl sonra riskin yarısı gider. Sigara içerken kalp krizi geçirenlere görülen aritmiler bir felaketle sonuçlanabilir.

Bel çevresi

- Kilodan çok yağın nerede toplandığı önemlidir. Göbek yağı kalp için de çok tehlikelidir…

Erkek: <94 cm. normal, 94-102 cm artmış risk, >102 cm yüksek risk

Kadın: <80 cm. normal, 80-88 cm. artmış risk, >88 cm. yüksek risk

Bel çevresi (cm)/Boy (cm) = Bel çevreniz boyunuzun yarısından az olsun. (Boy 180 cm. ise bel için hedef 90 cm’nin altında olmalı)

Hareketsiz yaşam

- Haftada yüz elli dakika tempolu yürüyüş önemli... Günde yirmi dakika bile yeter.

Uyku apnesi ve kronik uykusuzluk

- Horlayıp gündüz uyuklayan, gece nefesi kesilen insanların kalp riski ciddi şekilde yüksek. Mutlaka bir uyku testi yaptırın.

SON SÖZ

- Tansiyon, yüksek LDL, diyabet gibi belirteçlerin hiçbiri kulak memesi kadar esprili değil ama hepsi gerçek…

- Aynada kulak memenize bakmak yerine, bir tansiyon aleti, bir mezura ve birkaç kan tahlili size daha doğru bilgiler verir.

KALP DAMAR HASTALIKLARI

Yüksek tansiyon

- En sinsi, yıllarca hiçbir belirti vermeyen, damar duvarını yıpratan bir habercidir. İlginç olan 40-50 yaşına gelmiş birçok insan tansiyonunu ölçtürmüyor.

- Bu büyük bir hata. Zira tansiyon hastası olup da bunun farkında olmayanların sayısı giderek artıyor. Evde hatta iş yerinizde bir tansiyon aletiniz olsun, yoksa da alın. Düzenli olarak tansiyonunuzu takip edin.

Asıl gerçek riskler ihmal edilmemeli

Kalp-Damar hastalığının gerçek habercileri aynada değildir. Dikkate alınması gereken bu riskleri şöyle sıralayabiliriz:

Yüksek LDL (kötü) kolesterol

- Damar duvarında plak yapan kötü kolesterol, ateroskleroz (damar sertliği), kalp krizi ve inme gibi ciddi kalp damar hastalıkları riskini doğrudan artırır. Oysa basit bir kan tahliliyle tespit edilebilir, diyet ve/veya ilaç kullanmayı gerektirir.

Prediyabet ve diyabet

- Türkiye'de diyabetlilerin de yaklaşık yarısı hastalığından habersiz. Kontrolsüz diyabet damarlara ciddi şekilde zarar verir. Kontrollü diyabette bile damar sorunları görülebilir. Tedaviye paralel olarak ilaç, düzenli diyet ve egzersizle kan şekerinin hedef aralıkta kalması; göz (retinopati), böbrek (nefropati), sinir hasarı (nöropati) ve kalp krizi gibi ciddi hayati riskleri engeller.