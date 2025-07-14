Kalp-damar hastalıkları, Dünya’da ve ülkemizde birinci ölüm nedeni… Dolayısıyla kalp sağlığımızı ihmal etmememiz gerektiğini vurgulayan ve ‘Kalbiniz sizden daha yaşlı ya da daha genç olabilir’’ diyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, bu hayati organın yaşını hesaplamanın yollarını şöyle açıkladı:

Kalbin biyolojik yaşı nasıl ölçülür?

KLİNİK TESTLER

- Kan basıncı (Tansiyon): Takibi önemlidir.

- Kolesterol seviyeleri (LDL, HDL, Total):

Takip edilmelidir.

- EKG (Elektro-kardiyogram): Koroner sorunlara, ritm bozuklukları, iletim sorunları kalbin yaş göstergesi olabilir.

- Ekokardiyografi (EKO): Kalp kası kalınlığı, pompa gücü (EF), kapak sorunları ölçülebilir.

- Kalsiyum skoru (Bilgisayarlı Tomografi): Gerek koroner, gerekse büyük damarlardaki kireçlenmeyi gösterir, doğrudan değerlendirilebilen “damar yaşı” ölçümüdür.

- Arteriyel sertlik (Pulse Wave Velocity): Damar elastikiyeti azalırsa biyolojik yaş artar. Kalbin oksijen taşıma kapasitesi (VO2 Max, egzersizle ölçülür), genç kalbinde daha yüksektir.

LABORATUVAR VERİLERİ

- CRP (C-reaktif protein): Yüksek durumlarda damar içi iltihap (inflamasyon) yaşlanma belirtisidir.

- Total kolesterol, LDL, HDL, Trigliserit düzeyi: Yüksek ise damar hastalığı riski fazladır.

- HbA1c (Üç aylık kan şekeri ortalaması): Kan şekerinin düzensizliğini gösterir ve yüksekse damar hasarı riski artar.

Kalp Check-up’ınızı ihmal etmeyin

Sessiz kalp hastalıkları belirti vermediği için erken evrede fark edilmez. Ağrı vermeyen kalp ağlıyor olabilir. Tansiyon, kolesterol, şeker düzenli takip edilmelidir. Kan biyokimyası, Efor Testi, EKG, ECHO gibi tetkikler sizi erken tanıya götürür.

KALBİ GENÇ TUTMANIN 8 YOLU

1-Her gün hareket edin: Kalbinizin genç kalma için bacaklarınız da çalışmalı. Günde 30 dakika tempolu yürüyüş kalp için çok faydalıdır. Düzenli egzersiz damarları esnekleştirir, kalp ritmini dengeler, kas gücünü artırır.

2- Kalbe dost besinleri tercih edin: Akdeniz diyeti: zeytinyağı, ceviz, yeşil yapraklılar, balık.

2-3 ceviz, 1 avuç yaban mersini gibi antioksidanlar kalbinizi mutlu eder.Şekerden, trans yağdan, aşırı tuzdan uzak durun.

3️-Stresi minimalize edin: Derin nefes alın, 10’a kadar sayın, doğaya çıkın. Meditasyon, kalbi yatıştırır.

4️- Sevin, bağ kurun, affedici olun: Kalp sadece kanla değil, duygularla da beslenir. Sevgi veren ve alan kalp genç kalır. Dostluklar, aile bağları, bir tebessüm bile kalbinize iyi gelir.

5-Uykusuz kalp, yorgun bir savaşçıdır: 7–8 saatlik derin uyku kalbin tamir zamanıdır. Uyumadan önce televizyon ekranını kapatın, sakinleşin.

6-Sigara ve zararlılara veda edin: Kalbin gençliğini korumak için de kötü alışkanlıklara veda etmek şarttır. Sigara, kalbin yaşını her içimde artırır. Alkol ve hareketsizlik de damar yaşını yükseltir.

7. Menopozu geciktirin: Menopozla birlikte östrojen hormonu ortadan kalktığı için kadınlarda anormal bir damar sertliği süreci başlar. Bu nedenle menopozun geciktirilmesi için tedavi uygulanmalıdır.

8. Aceleci olmayın: Çok çabuk karar veren, hızlı konuşan sabırsız biriyseniz (A tipi kişilik) yavaşlayın. A tipi kişilikte kandaki adrenalin seviyesi çok yükselir, bu da damar spazmına ve çarpıntıya neden olur. Yavaşlayarak yıpranma katsayınizi azaltabilirsiniz

Kalp toparlanır mı?

Zararlı alışkanlıklar bırakıldıktan sonra kalp, inanılmaz bir toparlanma kapasitesine sahiptir. Ancak bu toparlanma, alışkanlığın türüne, süresine ve kişisel risk faktörlerine bağlı olarak değişir. Kalpteki iyileşme süreleri

Alkol

- 1 hafta sonra kan basıncı düşer, ritim normale döner.

- 3-6 ay sonra kalp kası (özellikle dilate kardiyomiyopati varsa) toparlanmaya başlar.

- 1 yıl sonra kalbin kasılma gücü anlamlı şekilde artar.

Sigara

- 5-15 yıl kalp krizi riski, hiç içmemiş biriyle eşitlenir.

- 1 yıl kalp krizi riski % 50 azalır.

Kötü beslenme ve hareketsizlik

- 2-4 hafta sonra kan şekeri, kolesterol ve tansiyon dengelenmeye başlar.

- 3 ay sonra egzersizle kalp debisi ve damar elastikiyeti artar.

- 6-12 ay sonra kalp yaşı gençleşmeye başlar; koroner risk düşer.

Örnek karşılaştırma

KENDİNİZİ TEST EDİN

Bilimsel araştırmalar doğrultusunda kalp yaşınız risk faktörlerine göre hesaplanır. Sigara kullanımı, fiziksel aktivite düzeyi, uyku kalitesi, stres düzeyi, ailede erken kalp hastalığı öyküsü gibi faktörler, kalbin biyolojik yaşını etkileyen güçlü belirleyicilerdir. İşte riskinizi hesaplayayabileceğiniz bir test.

KALP YAŞINI HESAPLAMA TABLOSU