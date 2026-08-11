Kalple ilgili sağlık sorunları her zaman şiddetli ve kolay fark edilen belirtilerle ortaya çıkmayabiliyor. Bazen önemsenmeyen küçük şikayetler de kalple ilgili bir sorunun ilk işaretleri olabiliyor.

Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan “Bu nedenle özellikle tekrarlayan bazı belirtileri ciddiye almakta yarar var” dedi ve onları sıraladı…

40 yaşından sonra ‘yılda bir kontrol’ hayat kurtarır

Merdiven çıkarken zorlanma, hafif göğüs sıkışması, halsizlik, baş dönmesi, soğuk terleme veya hazımsızlık gibi belirtiler çoğu zaman yoğun tempoya, strese ya da yorgunluğa bağlanabiliyor.

Ancak özellikle tekrarlayan veya kişinin günlük düzeninde alışılmadık bir değişikliğe yol açan şikâyetler geçiştirilmemeli. Kalp kontrollerinin 40 yaşından sonra yılda bir kez yapılması gerekir. Ailesinde kalp hastalığı bulunan veya hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol ve sigara kullanımı gibi risk faktörleri olan kişiler ise daha erken yaşlardan itibaren düzenli kontrolden geçmeli.

Soğuk terleme

Ortam sıcaklığıyla, ateşle veya fiziksel eforla açıklanamayan soğuk terleme önemli bir uyarı olabilir. Özellikle gece ortaya çıkan ve kişiyi uykudan uyandıran terlemeler tekrarlıyorsa bu durum göz ardı edilmemelidir.

Baş dönmesi göz kararması ve baygınlık hissi yaşamak

Oturulan yerden kalkarken, ayakta dururken, merdiven çıkarken veya hızlı yürürken baş dönmesi, göz kararması ya da bayılacakmış gibi olma hissi yaşanabilir. Ancak bu şikâyetler sık tekrarlıyorsa veya çarpıntı ve nefes darlığıyla birlikte görülüyorsa mutlaka dikkate alınmalıdır.

Çarpıntı

Kalbin aniden hızlanması, düzensiz atması veya göğüste kuş çırpıyormuş gibi bir his oluşması zaman zaman stres, heyecan ya da fazla kafein tüketimiyle ilişkili olabilir. Ancak çarpıntı sık tekrarlıyor, uzun sürüyor veya beraberinde baş dönmesi, nefes darlığı ya da göğüste sıkışma görülüyorsa bunun araştırılması gerekir.

Hafif göğüs sıkışmaları

Göğüste hissedilen baskı veya sıkışmanın mutlaka çok şiddetli olması gerekmez. Aralıklı olarak ortaya çıkan, kısa süren veya hafif hissedilen şikâyetler de özellikle tekrarlıyorsa ya da eforla belirginleşiyorsa önemsenmelidir.

Ayak bilekleri ve bacaklarda ağrı ve şişlik

Akşam saatlerinde çorapların ayak bileğinde belirgin iz bırakması, ayakkabıların sıkmaya başlaması veya bacaklarda ağırlık ve şişkinlik hissedilmesi dolaşım sistemindeki bir soruna işaret edebilir. Özellikle yeni başlayan, giderek artan veya nefes darlığıyla birlikte görülen şişliklerin ihmal edilmemesi önemlidir.

Gece nefes darlığı veya yatınca nefes almakta zorlanma

Gece nefes alamıyormuş hissiyle uyanmak, düz yatıldığında nefesin daralması veya daha rahat uyuyabilmek için yastık sayısını artırma ihtiyacı hissetmek kalple ilgili bir sorunun belirtisi olabilir. Bu şikâyetler tekrarlıyorsa bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.

KALP DAMAR SAĞLIĞI

Sırt, çene, boyun, kol veya omuza yayılan ağrı

Kalple ilgili ağrılar her zaman doğrudan göğüste hissedilmeyebilir. Geçmeyen ve nedeni açıklanamayan sırt, çene ya da boyun ağrısı da ‘sessiz kalp krizinin’ gözden kaçabilen belirtileri arasında yer alabilir. Özellikle merdiven çıkarken veya hızlı yürürken göğüste başlayan baskı, yanma ya da ağırlık hissi omuza, kola veya dirseğe doğru yayılıyorsa bu durum dikkate alınmalıdır. Ağrının yalnızca sol kolda görülmesi gerekmez, sağ kolda veya her iki kolda da hissedilebilir.

İŞTE O İŞARETLER

Halsizlik ve bitkinlik

Yoğun tempo ve uykusuzluk elbette yorgunluğa yol açabilir. Ancak kişinin günlük işlerini yapmakta zorlanmasına neden olan, alışılmışın dışında gelişen ve dinlenmekle geçmeyen bir bitkinlik varsa bu şikâyeti yalnızca yorgunluk olarak değerlendirmemek gerekir.

Mide bulantısı veya hazımsızlık

Bu tür yakınmalar çoğu zaman mideyle ilgili basit bir sorun olarak düşünülebilir. Ancak ortada belirgin bir neden yoksa ve özellikle kişi kalp hastalıkları açısından risk grubundaysa bu belirtilerin kalple ilişkili olabileceği de akılda tutulmalıdır.

Kadınlarda kalp krizi, göğüs ağrısının yanı sıra nefes darlığı, aşırı yorgunluk, mide bulantısı, sırt veya çene ağrısı gibi daha belirsiz belirtilerle ortaya çıkabilir. Bu belirtiler bazen mide sorunları, stres veya yorgunlukla ilişkilendirildiği için kalp krizi daha geç fark edilebilir ve tanı gecikebilir.

Basit eylemlerde zorlanma ve eforla ortaya çıkan nefes darlığı

Daha önce rahatlıkla yapılan merdiven çıkma, kısa mesafe yürüme veya market poşeti taşıma gibi günlük işlerde belirgin şekilde zorlanmaya başlamak önemli bir değişikliktir.

Kısa bir yürüyüş sırasında konuşmakta güçlük çekmek, sık sık durup nefeslenme ihtiyacı duymak veya günlük hareket kapasitesinin azalması kalbin verdiği uyarılardan biri olabilir.