Miray Luna isimli İngilizce öğretmeni aynı zamanda vücut geliştirmeyle ilgileniyor.

Sosyal medya hesabında 'Başıma gelen trajikomik olaylar' başlığıyla videolar çekiyor.

Öğretmen Miray'ın son çektiği video ise milyonlarca kişiye ulaştı. İddiaya göre genç öğretmen, çalıştığı okulda kalçasının büyük olduğu gerekçesiyle uyarıldı.

İşte Öğretmen Miray'ın sosyal medyada gündem olan videosunda anlattı olay:

'NE YAPARSAM YAPAYIM KÜÇÜLMÜYOR'

Size hem vücut geliştirmeci hem de öğretmen olarak yaşadığım en saçma olayı anlatacağım. Benim proporsiyon olarak kalçam biraz büyük. Normalde kalça çalışmıyorum, kalçam sakat. Genetik olarak iyi, küçükken de çok squat yaptığım için orada bir kas kütlesi var artık. Ne yaparsam yapayım küçülmüyor.

'MİRAY HOCA'NIN KALÇASI DİKKATİMİZİ ÇEKİYOR'

Mesleki olarak daha böyle resmi dursun diye ben bol kumaş pantolon tercih ediyorum. Hatta 40 beden falan giyiyorum. Belimden düşmesine rağmen, sırf bol görünsün diye... Ama bu bile etkili olmamış ki öğrencilerimden biri şikayette bulunmuş, "Miray'ın kalçası çok dikkatimizi çekiyor, tahtaya odaklanamıyoruz" demiş. Bilin bakalım bu kişinin yaşı ve cinsiyeti ne? Evet, orta yaş bir erkek. Hiçbir kadın öğrencimden böyle bir şey duymadım.

'HOCAM KOCA G... ÇEKİN DE TAHTAYI GÖRELİM'

Mesleğe ilk başladığım gün, yine erkek bir öğrencim duymayacağımı varsayarak şunu söylemişti: 'Koca g... çekin de tahtayı görelim.' Duyduğumu fark edince dönem boyunca bir kere geldi dersime, o da sınava 2 hafta falan kalmıştı. Yani niye kadın öğrencilerimden böyle bir şey duymadım. Ayrımcılık diyeceksiniz ama bu kadar olmaz ya. 40 beden giyiyorum, pantolon düşüyor belimden böyle bir şey olamaz.