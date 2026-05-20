İngiltere’de sürüş eğitmeni Annie Winterburn, kaldırım kenarlarında bulunan dikey sarı çizgilerin (kerb blips) anlamı hakkında sürücüleri bilgilendiren bir açıklama yayımladı. Pek çok sürücünün "sadece park yasağı" sandığı bu işaretlerin, aslında yükleme ve boşaltma kurallarını belirlediği ve ihlal durumunda ağır para cezalarıyla sonuçlanabileceği hatırlatıldı.

KALDIRIMDAKİ ÇİZGİLER NE ANLAMA GELİYOR?

Eğitmen Annie Winterburn tarafından paylaşılan bilgilere göre, kaldırım taşlarının üzerinde dikine duran küçük sarı çizgiler "yükleme çizgileri" olarak adlandırılıyor. Karayolları Kanunu'na (The Highway Code) göre bu işaretlerin anlamları şu şekilde ayrılıyor:

Çift dikey sarı çizgi: Bu alanda hiçbir zaman yükleme veya boşaltma yapılamaz. Çoğu durumda ek bir tabela gerekmeksizin yasak 7/24 geçerlidir.

Tek dikey sarı çizgi: Yükleme ve boşaltma işlemleri yalnızca belirli saatlerde yasaktır. Yasak olan saat aralıkları yakındaki levhalarda belirtilir.

SADECE KAMYONLARI DEĞİL, TÜM SÜRÜCÜLERİ KAPSIYOR

Dikkat çekilen en önemli noktalardan biri, bu kuralların yalnızca ticari araçlar veya kamyonlar için değil, tüm özel araç sürücüleri için de geçerli olması. "Sadece bir dakikalığına durdum" savunmasının bu bölgelerde geçerli olmadığı vurgulanıyor.

Yükleme/Boşaltma kapsamında değerlendirilen ve cezaya yol açabilecek bazı durumlar:

Alışveriş poşetlerini bagaja yerleştirmek veya araçtan çıkarmak.

Hacimli eşya taşımak.

Bir adrese paket veya eşya teslim etmek.

Kurye tarzı kısa süreli duraklamalar.

"40 YILLIK SÜRÜCÜLER BİLE BİLMİYOR"

Sosyal medyada büyük ilgi gören bilgilendirme videosunun ardından, pek çok sürücü bu kuralı yanlış bildiğini itiraf etti. 40 yıldır direksiyon başında olan bazı deneyimli sürücülerin bile bu işaretlerin binek araçları kapsamadığını veya sadece genel park yasağı olduğunu düşündükleri görüldü. Trafik denetleme görevlilerinin, bu çizgilerin olduğu alanlarda yapılan kısa süreli duraklamalarda doğrudan "Ceza İhbar Tutanağı" düzenleme yetkisi bulunuyor.