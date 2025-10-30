Slovakya Parlamentosu, kaldırımlarda güvenliği artırmak amacıyla dikkat çeken bir düzenlemeyi kabul etti. Yeni yasaya göre, kaldırımda yürüyen, bisiklet, kaykay, scooter veya elektrikli scooter (e-scooter) kullanan herkes en fazla 6 kilometre hızla ilerleyebilecek.

Nikkei gazetesinin haberine göre, düzenlemenin temel amacı son dönemde artan scooter-yaya kazalarını önlemek. Teklifi sunan milletvekili Lubomir Vazny, “Bu adım kaldırımlarda güvenliği artırmak için atıldı” ifadelerini kullandı.

Yeni kuralın 1 Ocak 2026’da yürürlüğe gireceği açıklandı. Ancak hız sınırının nasıl denetleneceği konusunda henüz net bir

mekanizma paylaşılmadı.

GEREKSİZ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Uzmanlara göre ortalama yürüme hızı 4–5 km/s arasında değişiyor. İngiliz Kalp Vakfı, 6,4 km/s hızını “orta tempo” olarak tanımlıyor. Bu nedenle yasa, bazı çevrelerce “gereksiz kısıtlama” olarak değerlendirildi.

Muhalefet ve bazı uzmanlar, genel bir hız sınırı yerine scooterların kaldırımlarda tamamen yasaklanmasının daha doğru olacağını savunuyor. İçişleri Bakanlığı da bu görüşe destek verdi.

Muhalefet milletvekili Martin Pekar, kararı eleştirerek, “Tehlike bisikletlerden değil araçlardan geliyor. Asıl çözüm, daha güvenli bisiklet yolları oluşturmak” dedi.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Yeni düzenleme sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, “Otobüse yetişmek için hızlı yürüyenler ceza mı yiyecek?” gibi esprili yorumlarla yasayı tiye aldı.

Slovakya’da 2026’da yürürlüğe girecek uygulama, Avrupa’da kaldırım güvenliği konusunda en katı hız sınırlarından biri olarak dikkat çekiyor.