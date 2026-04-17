Olay 18 Mart Çarşamba günü Asmalı Mescit Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırımda unutulan ve bir kişiye ait olduğu belirlenen bez çanta 1 şüpheli tarafından çalındı.

BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, 'Açıktan hırsızlık' suçuyla ilgili yürüttükleri çalışmada bez çantayı çalan kişinin U.D. olduğunu belirledi. Şüpheli yapılan çalışmalar sonucu suç eşyasıyla birlikte gözaltına alındı.

ÇANTADAN GÖZLÜK ÇIKTI

Yakalanan şüphelinin üzerinde ve çantada yapılan kontrollerde çantanın içerisinde 1 adet gözlük olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan U.D., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.