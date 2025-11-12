Olay, ekim ayında Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir restoranın önüne yaya olarak ve elinde pompalı tüfekle gelen saldırgan, önce kaldırımda sohbet eden iki kişiye el işaretleriyle kenara çekilmelerini söyledi. Ardından restorana doğru ateş açıp koşarak olay yerinden uzaklaştı.

ATEŞ AÇMADAN 'ÇEKİLİN' DEDİ

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin tüfekle restoran önüne geldiği, iki kişiye eliyle ve başıyla işaret ederek çekilmelerini istediği, daha sonra ise içeriye doğru ateş edip kaçtığı görüldü. O sırada kaldırımda bulunan iki kişinin şaşkınlıkla saldırganın arkasından baktıkları anlar da kayıtlara yansıdı.

Başında şapka ve yüzünde maske olduğu belirlenen saldırganın kimliğini tespit etmek için polis ekipleri çalışma başlattı.