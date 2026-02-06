TBMM’de görüşülmeye devam edilen trafik kanun teklifinin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı. Kış aylarında kış-kar lastiği veya zincir takmadan yola çıkan ve kaza yapan kamyon otobüs gibi ağır vasıta sürücülerine 24 bin lira ceza verilecek.

Teklifte yer alan ‘kış lastiği ve zinciri zorunluluğu’ maddesinde bazı değişiklikler yapıldı. Kış lastiği takmayan kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçlara 6 bin lira ceza öngörülüyordu.

AKP’li vekillerin önergesi kabul edildi ve ile kış lastiği veya zincir takmadığı için kazaya neden olanlara ayrıca 24 bin lira ceza verilecek. Kaldırım ve yaya yolundan giden bisiklet, motosiklet, motorlu bisiklet ve skuter sürücüsüne 5 bin lira para cezası verilecek.

Skuter işletmeciliği için Ulaştırma Bakanlığı’ndan yetki belgesi alınacak almadan faaliyet gösterene 86 bin 900 lira para cezası verilecek.