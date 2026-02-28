Fransa Ligue 1'de oynanan Le Havre AC–FC Nantes maçında ilginç bir an yaşandı. Fransa Futbol Federasyonu'nun daha önce maç sırasında Müslüman oyuncuların oruç açmasını kısıtlayan uygulamalara gitmesinin ardından Nantes kalecisi ilginç bir hamleye imza attı. Ramazan'da oyuncuların oruç açabilmesi için maçların durdurulmasına izin verilmemesi nedeniyle Nantes kalecisi Anthony Lopes, takım arkadaşlarının oruç açabilmesi için kısa bir süre kazanmak amacıyla sakatlık numarası yaptı. TARTIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI Anthony Lopes, oyunu kısa süreliğine durdurarak oruç tutan takım arkadaşlarının orucunu açmasına olanak sağladığı için büyük övgü topladı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Lopes'in hareketi alkış alırken Fransa Futbol Federasyonu'nun lig maçlarında iftar molasına izin vermemesi de yeniden tartışmaların ana konusu oldu.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.