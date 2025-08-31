Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, sahasında oynadığı maçta Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmaları hakkında konuşan Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Transferde en hareketli saatlere girdik. Transfer rotasyonların olduğu hareketlenmelerin olduğu anlar. Kaleci rotasyonu transferde Manchester City, Manchester United, PSG’nin olduğu grupta birçok giriş çıkış bekleniyor. Bizim de burada görüştüğümüz oyuncular var. Henüz konuşmadım. Birazdan o toplantıya katılıp kaleciyle ilgili ne durumdayız ona göre haber vereceğim."

"BİRAZ DAHA ÜRETEBİLİRDİK"

Karşılaşmayı da değerlendiren Okan Buruk, şunları söyledi:

"Üçlü savunma beklediğimi söylemiştim. Alanya deplasmanında da 5-3-2’ye dönen bir savunma vardı. Bu savunmayı aşmak kolay olmuyor. Bu savunmaları aşmak için hareketli olmamız ve bireysel yeteneklerin üste çıkması gerekiyordu. Hücuma katılımlarımızda zaman zaman stoperlerimizi oyuna soktuk. İkinci golü de bu şekilde bulduk. Zaman zaman Abdülkerim’i ve Davinson’u oyuna soktuğumuz yerler oldu. Biraz daha üretebilirdik. Top bizdeydi.

Rizespor ligin topa sahip olan takımlarından biri. Bugün yüzde 65’e yakın top bizde kaldı. İyi savunma yaptılar. Hücum geçişlerini yapmaya çalıştılar. Zaman zaman baskılar yapmaya çalıştılar. Yediğimiz golde de aut atışında baskı sonucu bulundu. Biraz daha oyun içinde kalitemizi ortaya koyabilirdik. 2-1’den sonra zorlandığımız yerler oldu ama diğer bölümlerde zorlanmadık. Rakibimizin bugün iyi oynadığını söylemek lazım. Rakibimizi bu anlamda tebrik ediyorum.”