Fernando Muslera sayesinde 14 yıldır kaleci sorunu yaşamayan Galatasaray’ın 1 numara arayışı devam ediyor.
Uruguaylı file bekçisinin ayrılığıyla birlikte harekete geçen Cimbom, Londra ekibi Chelsea’ye kilitlendi. Çünkü sarı-kırmızılı ekibin ilgilendiği iki file bekçisinin bonservisi İngiliz ekibinde. Okan Buruk’un ilk tercihi Djordje Petrovic…
Geçen sezonu Strasbourg’da kiralık geçiren, performansıyla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki Sırp kaleci 25 milyon Euro’luk fiyatıyla el yakıyor. Alternatifi ise Filip Jorgensen... UEFA Konferans Ligi’nde Chelsea’nin kalesini koruyan 23 yaşındaki Danimarkalı file bekçisine de 20 milyon Euro isteniyor.
Cimbom iki kaleciden birisini kadrosuna katmak için İngiliz kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor.