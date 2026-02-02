İtalya Serie A’da oynanan Cremonese–Inter karşılaşması, ikinci yarının hemen başında yaşanan skandal bir olay nedeniyle kısa süreliğine durduruldu. Inter tribünlerinden atılan bir havai fişek patlayıcısının sahaya düşmesi, stadyumda paniğe yol açtı.

AUDERO YARALANDI, MAÇ DURDU

Zini Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında büyük bir patlama sesi duyuldu. Yoğun dumanın ardından, Cremonese kalecisi Emil Audero’nun yere yığıldığı görüldü. Patlayıcının şok dalgasına maruz kalan Audero’nun kulaklarında çınlama meydana gelirken, uyluk bölgesinde de bir yara oluştu. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası karşılaşma geçici olarak durduruldu.

SAHADA PANİK ANLARI

Olayın ardından her iki takım oyuncuları da hızla Cremonese ceza sahasına yöneldi. Inter’den Dimarco, Lautaro Martinez ve teknik ekipten Cristian Chivu, hem kalecinin durumunu kontrol etmek hem de tribünleri sakinleştirmek için sahaya girdi. Yaşananlar, statta kısa süreli bir sessizliğe ve endişeye neden oldu.

AUDERO DEVAM ETMEK İSTEDİ

Tüm bu yaşananlara rağmen Emil Audero oyundan çıkmayı reddetti. Kulaklarındaki çınlamaya ve bacağındaki yaraya rağmen karşılaşmayı sürdürmek isteyen tecrübeli kaleci, maçın sonuna kadar sahada kaldı. Bu duruşu, spor kamuoyunda takdir topladı.

ATAN TARAFTAR TESPİT EDİLDİ

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, ses bombası atan Inter taraftarı kısa sürede tespit edildi. Olay sırasında ikinci bir patlayıcıyı kullanmaya çalışırken ağır şekilde yaralanan şahsın üç parmağını kaybettiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Söz konusu kişinin gözaltına alınacağı bildirildi.

MAÇ SONU GERGİNLİK DEVAM ETTİ

Gerginlik sadece stadyumla sınırlı kalmadı. Cremona Tren İstasyonu’nda, maç sonrası dönüş saatlerinde ultras grupları ile polis arasında arbede yaşandı. Bazı kişilerin izdihamdan kaçmak için raylara indiği, olayla ilgisi olmayan yolcuların da büyük korku yaşadığı aktarıldı.

INTER’E AĞIR CEZA YOLDA

Sportif açıdan maçın sonucu geçerliliğini koruyacak. Yetkililer, Audero’nun oyuna devam etmesi nedeniyle olayın maçın seyrini etkilemediğini ve Inter’in 2-0’lık galibiyetinin tescil edileceğini açıkladı. Ancak Inter Kulübü’nü ağır bir para cezası bekliyor.

Disiplin kurulunun, “objektif sorumluluk” ilkesi gereği Inter taraftarına sert yaptırımlar uygulaması bekleniyor. Sadece deplasman yasağı değil, San Siro’daki Curva Nord tribününün bir ya da birden fazla maçta kapatılması da gündemde.