17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nin ardından Yalova’nın Subaşı bölgesine inşa edilen kalıcı deprem konutlarının altında aktif fay hattı bulunduğu ortaya çıktı.

Maden Tetkik ve Arama’nın (MTA) resmi sitesinde yer alan haritaya göre, konutların bulunduğu yerin zemininde “Altınova Fayı” olarak bilinen dirifay geçiyor. Bu da, deprem konutları yapılırken zemin çalışmalarının tam anlamıyla yapılmadığını gösteriyor.

Cumhuriyet’ten Emirhan Çoban’ın haberine göre, Jeoloji Mühendisi Aytaç Aydınbaş, söz konusu fay hattının yıllardır bilinen yöntemlerle tespit edilebildiğini aktardı. Bina-zemin etkileşimi üzerine yaptığı çalışmalar sırasında bölgeyi ziyaret eden Aydınbaş, “Zemin çalışmaları düzgün yapılsaydı bu fay hattı mutlaka fark edilirdi. Depremin ardından bir konut inşası yapılıyorsa, normalde olandan 10 kat daha fazla özen gösterilmeli. Bu durum, maalesef kamu kurumlarımızın senkronize çalışamadığını gösteriyor” dedi. Bölgede yeni yapıların inşa edilmeye devam edildiği de öğrenildi.

AKTİF HEYELAN ALANLARINDA YOĞUN YAPILAŞMA VAR

Geçen hafta, zemin ihmallerinin bir örneği de Sakarya ve İzmir’de yaşandı. Toprak kayması, çevre koşullarının ihmal edilmesi sonucunda neler yaşanabileceğini gözler önüne serdi. Geçtiğimiz hafta Sakarya Serdivan’da yaşanan toprak kayması, bir binanın istinat duvarının yıkılmasına yol açtı. Tonlarca toprak ve betonun altında kalan yaklaşık 3 milyon lira değerindeki lüks otomobil pert olurken, 3 binada yaşayan 32 kişi önlem amaçlı tahliye edildi. Önceki gün, İzmir Menemen’de yağış sonrası istinat duvarının çökmesiyle birlikte 2 bina ile park halindeki 6 araçta hasar oluştu. 2 bina ile çevredeki bir apartman tedbir amaçlı boşaltıldı. Söz konusu olaylar Türkiye’de yıllardır yaşanıyor. Buna karşın herhangi bir önlem alınmıyor. Bu olayların oluşma riski, Türkiye’nin metropolü İstanbul’da da bulunuyor. MTA’nın resmi internet sitesinde yer alan harita, risk alanlarını açıkça ortaya koydu. İstanbul Büyükçekmece’de yer alan ve renklerle işaretlenen görüntüler ışığında, ilçenin birçok yerinde aktif heyelan riski bulunması dikkat çekti. Aktif heyelan tehlikesi bulunan bölgelerde oluşan yoğun yapılaşma da İzmir ve Sakarya’da yaşanan olaylara davetiye çıkarıyor.