Sosyal medyada "Lip Blush" yani dudak renklendirme olarak bilinen yarı kalıcı dövme uygulaması, Birleşik Krallık’ta yaşayan 21 yaşındaki Tash Evans’ın dış görünüşünde beklenmedik bir değişime yol açtı. Daha belirgin ve renkli dudaklara sahip olmak amacıyla estetik uzmanına başvuran genç kadının dudakları, işlem sırasında ve sonrasında aşırı derecede şişerek normal boyutunun üç katına ulaştı.

"İLK GÖRDÜĞÜMDE ÇOK KORKTUM"

Güzellik trendlerini takip eden Evans, dudaklarına dolgu yaptırmak yerine, son dönemde sosyal medyada milyonlarca kez izlenen "Lip Blush" yöntemini tercih etti. Ancak işlem başladığı andan itibaren dudak dokusunda kontrolsüz bir büyüme meydana geldi. Evans, aynaya baktığında yaşadığı şaşkınlığı, "Dudaklarımın bu kadar büyüyebileceğini bilmiyordum, ilk gördüğümde çok korktum" sözleriyle dile getirdi.

ERKEK ARKADAŞI GÖRÜNCE KAPIYI YÜZÜNE KAPATTI

Genç kadının paylaştığı görüntüler sosyal medyada 2,2 milyon izlenmeye ulaşırken, yakın çevresi de duruma tepki gösterdi. Evans, annesinin sonucu "çirkin" bulduğunu, erkek arkadaşının ise kendisini gördüğünde şaşkınlıktan kapıyı yüzüne kapattığını belirtti.

UZMANLARDAN ALERJİ VE ENFEKSİYON UYARISI

İnternet kullanıcılarının "acil servise gitmelisin" uyarılarına rağmen tıbbi bir müdahale almayan Evans, şişliklerin iki gün içinde indiğini bildirdi. Uygulamayı yapan uzmana karşı herhangi bir şikayette bulunmayan Evans, sonuçtan memnun olduğunu ifade etse de, tıp uzmanları bu tür işlemlerin taşıdığı risklere dikkat çekti.