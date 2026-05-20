15 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasından yeni görüntüler yayınlandı. ABD'nin Louiseville kentinde gerçekleşen kazada kargo uçağının motorunun gövdesinden ayrıldığı görüldü.

Geçen yıl gerçekleşen kaza havalimanı kamerası tarafından kaydedildi. Uçağın pistte hızlandığı esnada sol motorun bir alev topu halinde gövdeden ayrıldığı görüldü.

4 Kasım 2025 tarihinde şirketin küresel havacılık merkezi olan Louisville Uluslararası Havalimanı'ndan Hawaii'ye gitmek üzere havalanan McDonnell Douglas MD-11F tipi jet, kalkıştan hemen sonra yakındaki bir iş merkezine çarptı.

Kazada uçaktaki üç pilot ile yerdeki 12 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık yirmi kişi de yaralandı.

Washington'da düzenlenen duruşmada yetkililer, uçuş ekibinin asıl uçaklarındaki yakıt sızıntısı arızası nedeniyle son anda bu uçağa yönlendirildiğini açıkladı.

FACİANIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

NTSB müfettişleri, sol kanattaki motor bağlantı noktasındaki çatlaklar nedeniyle metal yorgunluğu oluştuğunu ve motoru kanada bağlayan parçanın bu yüzden kırıldığını belirtti.

Ayrıca UPS şirketinin, Boeing tarafından 2011 yılında MD-11 uçaklarındaki yapısal arızalara yönelik yayınlanan uyarıya rağmen hiçbir ek önlem almadığı ortaya çıktı.

Kargo şirketi ise söz konusu bildirimin herhangi bir eylem gerektirmediğini savundu. Federal Havacılık İdaresi kazanın ardından bu modelleri yere indirdi ve UPS de uçakları filosundan emekliye ayırdı.

Yaşanan gelişmeler üzerine bir açıklama yapan UPS yetkilileri, "Odağımız, resmi makamlarca yürütülen soruşturmayı desteklemeye ve bu büyük trajediden derinden etkilenen tüm insanları onurlandırmaya kesintisiz bir şekilde devam ediyor" dedi.

Diğer yandan FedEx şirketi, Boeing tarafından önerilen ve havacılık otoritesince onaylanan tamiratları gerçekleştirerek aynı model uçakları yeniden hizmete almaya başladı.