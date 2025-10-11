Birçok kişi güne başlarken ilk iş olarak yatağını toplamayı alışkanlık haline getirmiş durumda. Bu davranışın günün temposunu ayarlamaya yardımcı olduğu ve ruh sağlığına iyi geldiği sıklıkla dile getiriliyor ama uzmanlar, yatağı uyanır uyanmaz toplamanın sağlığınız açısından önemli riskler barındırdığı konusunda uyardı.

SABAH YATAK TOPLAMAK ZARARLI

Uyku sırasında vücut ısısının yükselmesi ve terleme nedeniyle yatak takımlarında nem birikir. Bu da sabah yatağın hemen toplanması halinde nemin içeride hapsolmasına ve alerjenlerin çoğalmasına zemin hazırlıyor.

GH Enstitüsü Ev Bakımı ve Temizlik Laboratuvarı’nın yönetici direktörü Carolyn Forte, “Yatak takımınız geceleri vücut ısınızla ısınır, bu da terlemeye yol açar. Sabah kalktığınızda yatağı hemen toplamak yerine bir süre havalandırmak, nemin buharlaşmasını sağlar ve bakterilerin yayılmasını önler” dedi.

TOZ AKARLARI VE BAKTERİLERE DİKKAT

Forte, özellikle toz akarları, bakteriler ve diğer mikroorganizmaların sıcak ve nemli ortamlarda hızla çoğaldığını vurguladı. Yatağın hemen toplanması, bu mikropların yatak takımı içinde kalmasına neden olabiliyor. Bu durum zamanla alerjik reaksiyonlara, cilt problemlerine ve solunum yolu rahatsızlıklarına zemin hazırlayabiliyor.

KAHVALTIDAN SONRA TOPLAYIN

Uzmanlara göre yatağı toplamak için en uygun zaman, uyandıktan yaklaşık 30 dakika sonra örneğin kahvaltı yaparken yatağın havalanmasına izin vermek, nemin büyük ölçüde kurumasını sağlıyor. Bu sayede hem hijyen korunuyor hem de yatak takımlarında bakteri oluşumu azalıyor.

Yatağı her gün toplamak, düzenli ve tertipli bir ortam yaratmak açısından önemli ancak uzmanlar, yatak takımlarının hava almasına fırsat vermenin en az düzen kadar önemli olduğunun altını çizdi. Ayrıca, çarşafların ve yastık kılıflarının da düzenli olarak yıkanması sağlık açısından büyük önem taşıyor.