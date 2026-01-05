Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikâh masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen çiftin Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor. Magazin gündeminde sıkça yer alan ünlü şarkıcı, bu kez estetik iddialarıyla sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

KAŞLARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sahne çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Alişan, kariyerine televizyon programı sunuculuğuyla da devam ediyor.

Son dönemde verdiği kilolarla fit bir görünüme kavuşan ünlü isim, bu kez yüz hatlarındaki değişimle gündeme geldi. Botoks yaptırdığı öne sürülen Alişan, iddialara kayıtsız kalmadı.

BOTOKS İDDİALARINA İLGİNÇ YANIT

Bir programda kalkık kaşlarıyla dikkat çeken Alişan, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, konuyla ilgili açıklamayı Instagram hesabından yaptı. Ünlü şarkıcı, paylaştığı fotoğrafın altına "Kaşlar düştü, sakin olalım; her şey yolunda" notunu düşerek botoks iddialarına yanıt verdi.