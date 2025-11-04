Huey tipi askeri helikopter, Mindanao Adası'ndaki Agusan del Sur bölgesinde yardım operasyonu sırasında düştü. Olayda hayatını kaybeden altı askerinin cesetlerine ulaşıldı. Kazanın nedenine dair soruşturma başlatıldı.

Fırtınanın en çok etkilediği bölge ise Cebu oldu. Yerel yetkililer, burada 39 kişinin yaşamını yitirdiğini, ölümlerin çoğunun boğulma ya da düşen enkazlar nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı. Komşu Bohol Adası’nda da bir can kaybı rapor edildi.

HER YIL 20 TROPİKAL FIRTINA ÇIKIYOR

Filipinler, her yıl ortalama 20 tropikal fırtınayla karşı karşıya kalıyor. Kalmaegi Tayfunu’nun etkileri henüz sürerken, ülke Eylül ayında kuzey Luzon’u etkileyen Super Tayfun Ragasa’nın izlerini silmeye çalışıyordu.

Fırtına karaya Salı sabahı ulaşmasından bu yana gücünü yavaş yavaş kaybetse de saatte 120 km sürekli rüzgar ve ara ara saatte 165 km hızına rüzgarla Visayas Adaları, kuzey Mindanao ve güney Luzon’daki birçok yerleşim biriminde sel ve yıkıma neden oldu.

Cebu Eyaleti Bilgi Sorumlusu Ainjeliz Orong, gün içinde ölü sayısının 3’ten 39’a yükselmesinin, yeni gelen bilgiler ve devam eden kurtarma çalışmaları sayesinde olduğunu belirtti. Orong, “Kurtarma operasyonları devam ediyor. Hâlâ kayıp ve ulaşılamayan kişiler var” dedi.

ELEKTRİK KESİK, İLETİŞİM DÜZENSİZ

Reuters muhabirine göre, Salı akşamı itibarıyla Cebu kent merkezindeki sular çekilmeye başladı, ancak birçok noktada hâlâ elektrik kesintisi yaşanıyor ve iletişim hizmetleri düzensiz ilerliyor. Sosyal medyada paylaşılan videolarda araçların sokaklarda sulara kapıldığı, bazı bölgelerde araçların üst üste yığıldığı görüntülere yer verildi.

Cebu’da yaşayan bir temizlik görevlisi olan John Patajo, “Yağmur ne kadar uzun sürdüyse, sular da o kadar yükseldi. İkinci kata çıktık, ama su oraya da ulaşınca çatıya sığınmak zorunda kaldık” dedi.

Yetkililer, Kalmaegi'nin Çarşamba gecesi ya da Perşembe sabahı ülkeyi tamamen terk etmesini bekliyor. Öte yandan Vietnam hükümeti, tayfunun Perşembe gecesi kendi kıyılarına ulaşacağını tahmin ederek alarm durumuna geçti. Son bir haftada yaşanan sellerde en az 40 kişinin öldüğü ülkede, en kötü senaryoya hazırlık yapılıyor.