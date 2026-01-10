Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde, bir maden ocağında kalorifer kazanını yakmak isterken meydana gelen parlama sonucu Mehmet Sezen (54) yaralandı. Olayda Sezen’in yüz bölgesi ile vücudunun bazı kısımlarında 1. ve 2. derece yanıklar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, sevkiyat nedeniyle gittiği iş yerinde soğuk hava şartları nedeniyle kaloriferleri yakmak isteyen görevli arkadaşına yardım etmek isteyen Sezen, kazanı daha hızlı yakmak amacıyla bidondaki yanıcı maddeyi kazanın içine döktü. Bu sırada meydana gelen ani parlama sonucu Sezen alevlerin arasında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Otlukbeli İlçe Hastanesi’ne kaldırılan Sezen, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edildi. Sezen’in hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Yanık Tedavi Merkezi’nde görevli doktorlardan Emre Nohutçu, hastanın yüz bölgesinde alev yanığına bağlı 1. ve 2. derece yanıklar bulunduğunu, medikal ve pansuman tedavilerinin yakından takip edildiğini açıkladı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.