Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın hastaneye kaldırılmasının ardından kalp krizi işaretiyle ilgili ilginç bir detay gündeme geldi… Sanatçının fotoğraflarını inceleyen uzmanlar, kulak memesindeki belirgin bir çizgiye dikkat çekti…

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, bu durumun vücuttaki elastik doku kaybı, damar yaşlanması veya kılcal damarlardaki (mikrovasküler) değişimlerden kaynaklanabileceğini vurguladı. Yılancıoğlu, yapılan bazı meta-analizlerin Frank işaretine sahip kişilerde koroner arter hastalığının daha sık görüldüğünü kanıtladığını belirterek, vücudumuzun zaman zaman içeride yaşanan olumsuzluklara dair dışarıya küçük işaretler verebileceğine dikkat çekti…

Sanatçının fotoğraflarında belirgin bir şekilde görülen bu çapraz çizgi, tıp literatüründe “Frank işareti” (diagonal earlobe crease) olarak adlandırılıyor. İlk kez 1970’li yıllarda kalp-damar hastalığıyla ilişkilendirilen bu bulgu, o dönemden günümüze kadar pek çok bilimsel araştırmaya ve gözlemsel çalışmaya konu oldu. Tıp uzmanları, kulak memesindeki bu çizginin kardiyovasküler riskler ve damar sertliği (ateroskleroz) ile bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyor…

KARDİYOLOJİ

BU BELİRTİLER ÖNEMSENMELİ

İşte Frank İşareti de dahil olmak üzere kalp krizi belirtisi, damar sertliği, kolesterol birikimi veya kalp yetersizliği açısından kimi zaman uyarıcı olabilen ipuçları.

1 - Kulak memesindeki çapraz çizgi: Frank belirtisi

Kulak memesini çapraz geçen belirgin kırışıklık, bazı çalışmalarda koroner arter hastalığıyla ilişkilendiriliyor. Ancak yaşla da ortaya çıkabildiğinden tek başına tanısal değil.

2 - Göz kapaklarındaki sarı plaklar: Ksantelazma

Göz çevresindeki sarımsı yağ birikimleri önemli. 2026’da 17.925 kişilik eşleştirilmiş bir çalışmada ksantelazması olanlarda 10 yıllık kalp krizi görülme oranı yaklaşık iki kat yüksek bulundu.

3 - Göz bebeğinin çevresindeki beyaz-gri halka

Korneal arkus ileri yaşlarda yaygın olabilir. Ama özellikle genç yaşta ortaya çıktığında ailesel yüksek kolesterolün işareti olabilir.

4 - Aşil tendonunun kalınlaşması

Topuk arkasındaki aşil tendonunda kolesterol birikerek sertlik ve kalınlaşma oluşturabilir. “Tendon ksantomu” özellikle ailesel hiperkolesteroleminin karakteristik bulgularından. Eller, dirsekler ve dizlerde de görülebiliyor.

5 - Bacak kıllarının azalması

Özellikle tek veya iki bacakta belirgin kıllanma kaybı, bacağa giden kan akımının azalmasının işareti olabilir. Periferik arter hastalığı bulunan kişilerde koroner arter hastalığı, kalp krizi ve inme riski de daha yüksek.

6 - Ayak tırnaklarının çok yavaş uzaması

Bacak damarlarının daralmasında dokular yeterli kan alamadığı için tırnak büyümesi yavaşlayabilir. Amerikan Kalp Derneği bunu periferik arter hastalığının fiziksel işaretleri arasında sayıyor.

7 - Bir ayağın diğerinden daha soğuk olması

Özellikle kalıcı ve tek taraflıysa önem kazanıyor. Ayakta solukluk, morarma veya renk değişimi de eşlik edebilir; bunlar bacak arterlerindeki daralmayı düşündürebilir.

8 - Ayak veya parmak yaralarının geç iyileşmesi

Küçük bir yaranın haftalarca kapanmaması, bölgeye kanın yeterince ulaşmadığını gösterebilir. Bu da yaygın damar sertliğinin önemli işaretlerinden biri olabilir.

9 - Ayak bilekleri ve bacaklarda şişme

İki ayakta birden gelişen ve giderek artan ödem, özellikle nefes darlığıyla birlikteyse kalp yetersizliğinde görülebilir. Kalp kanı yeterince pompalayamadığında sıvı dokularda birikebilir.

10 - Dudakların veya parmak uçlarının mavimsi görünmesi

Dolaşım veya oksijenlenme bozukluğunun işareti olabilir. İleri kalp yetersizliğinde görülebilen fiziksel değişikliklerden biridir; elbette akciğer hastalıkları gibi başka nedenleri de vardır.