Kalp gribi hakkında Bahçeşehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Adnan Kaya, şaşırtan bilgiler verdi. Çoğu kişinin farkında olmadığı bu gribin belirtileri ise normal grip belirtileri.

NORMAL BELİRTİLER GÖSTERİYOR

Üst solunum yolu enfeksiyonun ardından gelişen kalp gribi, boğaz ağrısı, halsizlik, göğüs ağrısı, kalp çarpıntısı ve nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösteriyor.

ERKEKLER DİKKAT!

Dr.Kaya özellikle 20 ila 50 yaş arası erkeklerde görülen bu rahatsızlığın Kovid-19 sonrasında artış yaşadığını ifade etti. Tedavisi genelde istirahat ile atlatılsa da bazı hastalarda ciddi ritim bozukluklarına ve kalp yetmezliğine neden olabiliyor.

DÜNYA GENELİNDE 2 MİLYON KİŞİDE GÖRÜLÜYOR

2 milyon kişide görülen kalp gribi tanısı konulurken ölümlerin yalnızca küçük bir kısmı bu rahatsızlıktan kaynaklanıyor. Kaya, miyokardit geçirenlerin bağışıklık sistemlerini güçlü tutmaları ve tekrar eden enfeksiyonlarda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Kalp gribi geçiren 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Arın Kıraç da şiddetli göğüs ağrısıyla uyanarak hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde kalp kasında iltihap saptanan Kıraç, kısa bir hastane sürecinin ardından sağlığına kavuştuğunu ve dikkatli bir şekilde spor yaşamına geri döndüğünü belirtti.