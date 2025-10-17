59 yaşındaki sanatçı Fatih Ürek, çarşamba günü geçirdiği kalp krizinin ardından yoğun bakıma kaldırıldı.



2 gündür uyutulan ve durumu ciddiyetini koruyan Ürek hakkında hastaneden yapılan açıklamada, ünlü sanatçının kalbinin 20 dakika boyunca durdurulduğu belirtilmişti.



Hastane, Ürek'in sağlık durumuna ilişkin yaptığı bilgilendirmede şu ifadelere yer verdi:



"20 dakikalık müdahale sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında acil anjiyoplasti işlemine alınmış, tıkalı koroner damar açılmıştır. Kalple ilgili problemi kalmadı. Kalp masajı çok iyi yapıldıysa hasta hiçbir problem olmadan uyanabilir. Ama bu süreç içerisinde beynin ne kadar oksijensiz kaldığı noktasında şüphelerimiz var. Yarına kadar uyutacağız"

KALBİNİ KULLANDIĞI İĞNELER Mİ ZAYIFLATTI?



Ürek'in bugün kontrollü şekilde uyandırılması ve kalıcı bir hasar olup olmadığının kontrol edilmesi beklenirken, ünlü sanatçının geçirdiği kriz hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.



Verdiği kilolarla sık sık gündem olan Ürek'in zayıflamak için iğne kullandığı ve zayıflama iğneleri nedeniyle kalbinin zayıfladığı iddia edildi.