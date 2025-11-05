Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, geçen hafta kızı Saba Abacı'yı ziyaret etmek için gittiği ABD'de kalp krizi geçirmiş, hastaneye kaldırılmıştı.

Anjiyo olan usta sanatçının sağlık durumu sevenleri tarafından yakından takip edilirken yeni bir gelişme yaşandı.

"CİĞERLERİ SU TOPLADI"

Muazzez Abacı'nın son durumunu menajeri Taner Budak sosyal medyada şu sözlerle duyurdu:

''Sanatçımız Sayın Muazzez Abacı geçen hafta kalp rahatsızlığı nedeni ile anjiyo olmuş ve stent tedavisi uygulanmıştı. Tedavisine normal odada devam ediliyordu. Ancak bugün yapılan kontrollerde anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıkmıştır."

"Böbrekler görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerleri su toplamıştır. Bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıkmıştır. Tedavisine yoğun bakımda devam edilmektedir. Bu süreçte tüm dualarımız Muazzez Abacı için.''