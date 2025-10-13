Son dönemde dolandırıcılar, vatandaşların fark etmeden banka bilgilerine ulaşmak için sahte QR kodlarını kullanmaya başladı. Parkmetrelerden elektrikli araç şarj istasyonlarına, restoran menülerinden market kasalarına kadar birçok yerde bu sahte kodların hızla yayıldığı bildiriliyor.

Yetkililer, bu yöntemle yapılan dolandırıcılıklara karşı milyonlarca vatandaşa dikkatli olun çağrısında bulundu.

ORJİNALİN ÜZERİNE SAHTE KOD YAPIŞTIRIYORLAR

Dolandırıcılar, genellikle kamuya açık alanlardaki orijinal QR kodların üzerine kendi sahte kodlarını yapıştırıyor. Vatandaşlar, farkında olmadan bu kodları telefon kameralarıyla okuttuğunda, karşılarına çıkan sahte ödeme sayfalarına kart bilgilerini girebiliyor.

Bu işlem yalnızca birkaç saniye içinde kişisel bilgilerin ele geçirilmesine ve hesapların boşaltılmasına yol açabiliyor.

“TARAMADAN ÖNCE KONTROL EDİN”

Uzmanlar, QR kodları kullanırken şu adımlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Kodun orijinal olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Üzeri kapatılmış, yamuk yapıştırılmış veya şüpheli görünen kodları taramayın. Bilinmeyen sitelere banka bilgilerinizi girmeyin. Mümkünse resmî uygulamalar üzerinden ödeme yapın.

YENİ NESİL DOLANDIRICILIK YAYILIYOR

Uzmanlara göre bu yöntem, özellikle büyük şehirlerde hızla yayılıyor. Dolandırıcılar, hedef almak için kalabalık ve yoğun kullanılan noktaları seçiyor. Vatandaşların farkındalık düzeyini artırmak amacıyla çeşitli belediyeler ve kurumlar, “QR kod taramadan önce iki kez düşünün” uyarısında bulunuyor.